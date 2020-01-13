На всі гроші: найдорожчі авто, які розбили в Україні у 2019 році

За минулий рік в Україні відбулося понад 160 тисяч аварій, в яких, безсумнівно, не могли не відзначитися машини з вражаючими цінниками.

OBOZREVATEL склав рейтинг найдорожчих автомобілів, які постраждали на українських дорогах в 2019 році (за основу була взята стаття, опублікована на ресурсі TopGir). У цьому списку опинилися ексклюзивні спорткари, електромобіль Tesla та цілих два позашляховика Bentley. А загалом – 12 автомобілів.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році topgir.com.ua

Новий італійський седан в зарядженому виконанні, яке розбили в Дніпрі. Втім, незабаром після інциденту машину відновили.

Audi R8

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році dtp.kiev.ua, Facebook

Минулої осені в Києві на Печерську водій суперкара Audi R8 не впорався з керуванням. Підсумок цього можна побачити на фото.

Bentley Bentayga

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році autocentre.ua

А ця ДТП сталося в Одесі. Дружина одного з місцевих чиновників протаранила трамвай на Bentley Bentayga. Ремонт одного з найдорожчих кросоверів явно був недешевим.

Bentley Bentayga (так, знову)

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році patrol.police.gov.ua

Ще один Бентайга, тільки цього разу аварія сталася у Києві. Машиною керував п'яний водій, який після скоєного, що цікаво, заснув прямо за кермом.

Dodge Viper

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році timur_kiev_carspotter, Instagram

600-сильний Viper, у якого, до того ж, немає таких електронних помічників, як ESP і трекшн-контроль, вимагає особливих навичок керування та обережного поводження. Інакше може статися те, що трапилося з одним із таких "Доджів" у Києві на День автомобіліста (30 жовтня).

Mercedes-AMG GT63 S 4 Door

Найпотужніший автомобіль (640 к.с.) в лінійці Mercedes-AMG GT, який також потрапив в ДТП в Києві. З хорошого – пошкодження не такі страшні, як могли бути.

Brabus Mercedes G-Class

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році topgir.com.ua

Водій зарядженого Гелендваген вирішив покататися по парковці супермаркету в нетверезому стані. Це коштувало йому трьох машин – своєї та ще двох (останні виявилися протараненими через його нерозсудливість).

Brabus G800 Widestar

Ще один розбитий G-Wagen від Brabus, тільки цього разу мова йде про найкрутішу версію – за 500 000 доларів. Місце дії – Київ.

Infiniti G35 Coupe

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році dtp.kiev.ua, Facebook

Вельми ефектна ДТП за участю купе Infiniti. Рухаючись по Брест-Литовському шосе у Києві, водій не впорався з керуванням та "спіймав дах".

Tesla Model 3

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році dtp.kiev.ua, Facebook

Одній з перших "трійок" Tesla в Україні, на жаль, недовго судилося їздити: влітку 2019 роки машина потрапила в серйозне ДТП на Бориспільському шосе. Машина протаранила Mercedes S-Class, а ззаду в неї врізався Toyota Land Cruiser Prado.

Ford Mustang

Найдорожчі авто, які розбили в Україні у 2019 році dtp.kiev.ua, Facebook

Новенький Ford Mustang також відзначився в ДТП в минулому році. Жовтий поні-кар не поділив дорогу з Daewoo Matiz.

Porsche Macan

Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році kiev.informator.ua

Не обійшлося в минулому році і без розбитих Porsche – зокрема, у ДТП потрапив свіжий Macan. Авто перетворилося на купу металу, однак, на превелике щастя, обійшлося без жертв. Як і у всіх вище перерахованих випадках.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які п'ять речей скоро зникнуть з автомобілів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!