На всі гроші: найдорожчі авто, які розбили в Україні у 2019 році

За минулий рік в Україні відбулося понад 160 тисяч аварій, в яких, безсумнівно, не могли не відзначитися машини з вражаючими цінниками.
OBOZREVATEL склав рейтинг найдорожчих автомобілів, які постраждали на українських дорогах в 2019 році (за основу була взята стаття, опублікована на ресурсі TopGir). У цьому списку опинилися ексклюзивні спорткари, електромобіль Tesla та цілих два позашляховика Bentley. А загалом – 12 автомобілів.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
topgir.com.ua
Новий італійський седан в зарядженому виконанні, яке розбили в Дніпрі. Втім, незабаром після інциденту машину відновили.
Audi R8
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
dtp.kiev.ua, Facebook
Минулої осені в Києві на Печерську водій суперкара Audi R8 не впорався з керуванням. Підсумок цього можна побачити на фото.
Bentley Bentayga
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
autocentre.ua
А ця ДТП сталося в Одесі. Дружина одного з місцевих чиновників протаранила трамвай на Bentley Bentayga. Ремонт одного з найдорожчих кросоверів явно був недешевим.
Bentley Bentayga (так, знову)
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
patrol.police.gov.ua
Ще один Бентайга, тільки цього разу аварія сталася у Києві. Машиною керував п'яний водій, який після скоєного, що цікаво, заснув прямо за кермом.
Dodge Viper
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
timur_kiev_carspotter, Instagram
600-сильний Viper, у якого, до того ж, немає таких електронних помічників, як ESP і трекшн-контроль, вимагає особливих навичок керування та обережного поводження. Інакше може статися те, що трапилося з одним із таких "Доджів" у Києві на День автомобіліста (30 жовтня).
Mercedes-AMG GT63 S 4 Door
Найпотужніший автомобіль (640 к.с.) в лінійці Mercedes-AMG GT, який також потрапив в ДТП в Києві. З хорошого – пошкодження не такі страшні, як могли бути.
Brabus Mercedes G-Class
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
topgir.com.ua
Водій зарядженого Гелендваген вирішив покататися по парковці супермаркету в нетверезому стані. Це коштувало йому трьох машин – своєї та ще двох (останні виявилися протараненими через його нерозсудливість).
Brabus G800 Widestar
Ще один розбитий G-Wagen від Brabus, тільки цього разу мова йде про найкрутішу версію – за 500 000 доларів. Місце дії – Київ.
Infiniti G35 Coupe
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
dtp.kiev.ua, Facebook
Вельми ефектна ДТП за участю купе Infiniti. Рухаючись по Брест-Литовському шосе у Києві, водій не впорався з керуванням та "спіймав дах".
Tesla Model 3
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
dtp.kiev.ua, Facebook
Одній з перших "трійок" Tesla в Україні, на жаль, недовго судилося їздити: влітку 2019 роки машина потрапила в серйозне ДТП на Бориспільському шосе. Машина протаранила Mercedes S-Class, а ззаду в неї врізався Toyota Land Cruiser Prado.
Ford Mustang
Найдорожчі авто, які розбили в Україні у 2019 році
dtp.kiev.ua, Facebook
Новенький Ford Mustang також відзначився в ДТП в минулому році. Жовтий поні-кар не поділив дорогу з Daewoo Matiz.
Porsche Macan
Найдорожчі авто, які розбили в Україні в 2019 році
kiev.informator.ua
Не обійшлося в минулому році і без розбитих Porsche – зокрема, у ДТП потрапив свіжий Macan. Авто перетворилося на купу металу, однак, на превелике щастя, обійшлося без жертв. Як і у всіх вище перерахованих випадках.
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