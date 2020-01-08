Найдорожчі авто, що були продані у 2019 році

На початку січня інтернет-магазин eBay традиційно публікує список список найдорожчих товарів, які були продані на його майданчиках за останній рік.У 2019 році цей рейтинг окупували автомобілі.

Як повідомляє сайт онлайн-майданчика, в ТОП-20 найдорожчих лотів, проданих на eBay в період між 1 січня та 6 грудня 2019 року, увійшло 11 автомобілів, а також 1 будинок на колесах.

Lamborghini Aventador Roadster tamebay.com

Найціннішим автомобілем став суперкар Lamborghini Aventador Roadster 2015 року – його продали за $ 349 800. Він, відповідно, посів перше місце у рейтингу. На другій позиції опинився трейлер Newmar King Aire Motorhome 2014 р.в., який обійшовся новому власникові у $ 280 000, а замикає трійку – кросовер Lamborghini Urus 2019 ексклюзивному забарвленні Bianco Icarus – за новенького "італійця" віддали $ 245 995.

Newmar King Aire Motorhome tamebay.com

Далі за списком йдуть такі авто:

Ford GT 2005 (220 000 $);

Lamborghini Huracan LP580-2 2019 (209 900 $);

Lamborghini Aventador Coupe 2012 ($ 200 000);

Porsche 911 2019 ($ 199 000);

Lamborghini Murcielago 2009 ($ 190 000);

Ferrari 458 Italia 2013 ($ 185 000);

Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder 2014 ($ 174 995),

Rolls-Royce Phantom Drophead 2013 ($ 172 100);

Aston Martin Vanquish Coupe 2017 ($ 169 700).

Ford GT tamebay.com

Що цікаво, найдорожчий автомобіль з цінником в майже 350 тисяч доларів зайняв лише четверте місце в загальному рейтингу. На першому місці розташувався обід з одним з найбагатших людей світу, американським інвестором Уорреном Баффетом. Його продали за шалені 4,56 млн доларів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, легендарні "Джипи" перейдуть на електротягу.

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