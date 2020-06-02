Найдешевшу модель Toyota зробили крутішою. Фото

Нова Toyota GR Yaris готується до виходу на глобальний ринок. Новинка буде доступна в трьох варіантах: RZ, RS і RC. Але модифікація RS є ексклюзивною моделлю, запропонованою виключно в Японії.

На відміну від RZ і RC, RS оснащений абсолютно іншим двигуном, який здається дивним вибором для спортивної Toyota під маркою GR. 1,6-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 262 к.с. замінили на атмосферний 1,5-літровий мотор Dynamic Force від звичайного Yaris, що забезпечує 118 к.с. та 148 Нм крутного моменту.

Toyota GR Yaris RS Toyota

На відміну від потужного GR Yaris, який отримав 6-ступеневу механічну КПП і повний привід, RS оснащений 10-ступеневим Direct Shift-CVT, який передає потужність виключно на передні колеса.

Toyota GR Yaris RS Toyota

Toyota вважає, що модель RS забезпечує високу продуктивність серії GR, але в більш "цивілізованому" варіанті. Трансмісія, система повного приводу і диференціали від повноцінної спортивної Yaris обійшли новинку стороною, але інші компоненти динамічного пакету на місці. Це стосується спортивної підвіски, гальм і спеціального обвісу кузова. До того ж, GR Yaris RS важить менше 262-сильної модифікації: при 1130 кг вона на 150 кг легша.

Toyota GR Yaris RS Toyota

Toyota GR Yaris RS Toyota

Ця "спрощена" версія вирушить у продаж на японському ринку в вересні. Toyota повідомляє, що вже отримала 6000 попередніх замовлень на всю лінійку GR Yaris в Японії та Європі.

Toyota GR Yaris RS Toyota

Toyota GR Yaris RS Toyota

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найкрутіший седан Toyota, який набагато краще за Camry.