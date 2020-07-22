Найдешевший VW буде схожий на новий Golf: перше зображення

Шосте покоління Volkswagen Polo присутнє на ринку ось уже як три роки, а це означає, що протягом наступних 2 років повинна вийти нова генерація цієї моделі або, як мінімум, її рестайлінгова версія (відповідно до плану оновлення машин компанією з Вольфсбурга). Напередодні появи майбутньої новинки журналісти "склали" її можливий дизайн.

Візуалізацію підготував Instagram-аккаунт BrazilAutomotive. Вважається, що оновлений/новий VW Polo отримає зовнішність у дусі старшого брата, Volkswagen Golf 8 покоління, тому колеги намалювали оновлений бюджетний хетчбек, спираючись саме на цю інформацію.

Можливий дизайн оновленого/нового VW Polo. Скріншот

У порівнянні з поточним Polo, цей автомобіль має тонкі фари з новою графікою ДХВ. Крім того, решітка значно менша і відрізняється ледь помітною хромованою обробкою. Водночас логотип Volkswagen частково заходить капот, при цьому бампер отримав більш стримане оформлення. А ось у профіль машина виглядає так само, як і зараз.

VW Golf 8. Фото: cars.com

Ззаду хетчбек не показали, але, як очікується, у нього з'явиться новий бампер і іншої форми задні ліхтарі.

Передбачається, що новий VW Polo отримає також більш просунуту інформаційно-розважальну систему і ряд абсолютно нових опцій, а до його моторної гами увійдуть 3-циліндрові двигуни (об`ємом від 1.0 до 1.6), в тому числі – з функцією "м'який гібрид".

Очікується, що VW Polo 7 дебютує в кінці 2021 року, а на початку 2022 він надійде в продаж.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з Амая легендарна модель Volkswagen стане електромобілем.