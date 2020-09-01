Найдешевший Rolls-Royce показали на фото

Новий Rolls-Royce Ghost в базовій комплектації обійдеться в $330 000. Фото: Rolls-Royce.

Rolls-Royce Ghost нового покоління представили офіційно. Великий седан надійде в продаж від $330 000 – це найдешевша модель в лінійці британського бренду.

Автомобіль отримав сучасний дизайн в дусі інших автомобілів компанії – більшого лімузина Phantom і кросовера Cullinan. У той же час, седан витримано в традиційному стилі.

У попередньому поколінні модель базувалася на модифікованій платформі BMW 7-series. Тепер автомобіль переїхав на власну архітектуру Rolls-Royce.

Rolls-Royce перевів новий Ghost на власну платформу. Фото: Rolls-Royce

Під капотом встановлено двічі турбований V12 потужністю 571 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,8 с і набирати 250 км/год максимальної швидкості.

Великий седан (довжина перевищує 5,5 м) отримав електронного паркувального асистента, систему нічного бачення, системи допомоги в русі, адаптивний круїз-контроль, двері з електроприводом.

Інтер'єр за традицією оздоблено натуральною шкірою та дорогим деревом. Фото: Rolls-Royce

Раніше OBOZREVATEL розповідав про позашляховик Rolls-Royce Cullinan, який припаркувався на тротуарі в центрі Києва.

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