Найдешевший Renault в Україні: скільки коштує вживаний Sandero

Гетчбек Renault Sandero є одним із лідерів продажів на українському ринку нових автомобілів і найдешевшою моделлю Renault в Україні. Утім, 272 900 грн, які просять за автомобіль, для багатьох можуть виявитися великою сумою.

АвтоОбоз з'ясував, скільки потрібно заплатити, щоб купити цю модель на вторинному ринку. Звісно, старий Renault Sandero дешевший за новий, але і стан у машин дуже різний.

Найдешевший автомобіль обійдеться в $2850 (81 000 грн) – помітно доступніше за нове авто. Але в цьому випадку пропонується модель першого покоління 2010 року випуску. Нагадаємо, що зовсім недавно виробник показав третє покоління Sandero, який через якийсь час надійде у продаж.

Renault Sandero за $2850. Скриншот auto.ria

Пробіг 10-річної машини дорівнює 275 000 км – це серйозна цифра. На цьому тлі важко припустити, яку відстань автомобіль ще зуміє подолати. Але продавець повідомляє про чудовий технічний стан і недавній капремонт підвіски. Отже, новому власникові не доведеться витрачати кошти на серйозні роботи. Однак варто враховувати, що старий автомобіль у будь-якому віці вимагає певних вкладень. У конкретному випадку йдеться про незначні пошкодження лакофарбового покриття.

Наступний варіант – за $4000 (114 000 грн). Більш ніж на тисячу доларів дорожче за попередню пропозицію, але й пробіг тут менший – 137 000 км. Автомобіль теж першого покоління, 2009 року випуску. Утім, навіть з огляду на менший пробіг у старшого екземпляра не така велика різниця в ціні порівняно з машиною, яка проїхала вдвічі більше.

Renault Sandero за $4000. Зовні має нормальний вигляд. Скриншот auto.ria

В оголошенні є позначка "після ДТП". На фото вживаний Renault Sandero має нормальний вигляд (за винятком подряпин і відколів фарби на кузові). Тому про наслідки аварії говорити важко. Однак на фото салону видно, що в ступиці рульового колеса спрацювала подушка безпеки водія. Продавець зазначив, що двигун, коробка передач і ходова працюють. Але чи допомагають вони машині їхати – невідомо.

У салоні Renault Sandero спрацювала подушка безпеки. Скриншот auto.ria

Якщо потрібен новіший автомобіль – варто звернути увагу на модель другого покоління. Дорестайлінговий Renault Sandero 2013 року випуску з пробігом 120 000 км оцінили в $6700 (190 000 грн). Це все одно дешевше, ніж гетчбек тієї ж генерації, який представлений в Україні на ринку нових авто. Нехай і в оновленому вигляді.

Renault Sandero за $ 6700. Скриншот auto.ria

З пробігом менш ніж 100 000 км ціни на авто передбачувано піднімаються. За 98 тис. на одометрі просять $6800 (192 000 грн). Автомобіль першого покоління, 2012 року. Гетчбек має добрий вигляд, не був у ДТП і є в задовільному стані.

Renault Sandero за $ 6800. Скриншот auto.ria

З 51 000 км пробігу машину того ж 2012 року оцінили в $7500 (212 000 грн). Трохи доплативши, за $7650 (217 000 грн) можна звернути увагу на Renault Sandero 2013 року випуску, друге покоління моделі. Пробіг – 45 000 км.

Renault Sandero за $ 7500. Скриншот auto.ria

Найдорожчий варіант на вторинному ринку оцінено в $ 12 500 (354 000 грн). Це дорожче за нову модель у базовому виконанні. До того ж пробіг становить 7000 км. Річ у тому, що машина в хорошій комплектації, та ще й з автоматичною КПП.

Автомобіль 2019 року випуску. У чудовому стані і всього з одним пройденим технічним обслуговуванням. Купувати такі екземпляри досить безпечно – як правило, вони залишаються на гарантії і все ще здатні подарувати відчуття нового авто. До того ж можна заощадити кошти порівняно з покупкою нової моделі в ідентичній комплектації. Але на вторинному ринку для конкретної машини такі пропозиції є на верхівці цінового діапазону, що підійде не кожному покупцеві.

Renault Sandero за $ 12 500. Скриншот auto.ria

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