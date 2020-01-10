Найдешевший Renault потрапив на фото: чекаємо в цьому році

Бюджетний Renault Sandero – найдешевший автомобіль французького бренду в Україні. Модель наступного, третього покоління знову помітили на дорогах загального користування.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка проходить дорожні випробування – тривалий і дуже важливий етап у підготовці будь-якої моделі. Дебют відбудеться восени цього року.

Renault Sandero 2020 майже готовий до серійного виробництва motor1.com

Наразі прототип обклеєний камуфляжною плівкою. Однак ця обставина тільки на перший погляд не дозволяє зробити жодних висновків про дизайн автомобіля. Адже новий Рено Сандеро 2020 кардинально відрізняється від попередника, це вже помітно.

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Передусім увагу привертає нова форма бічного скління. Тепер у неї більш динамічний силует і виражена поперекова лінія. Загалом, кузов здається обтічним, а короткі звиси додають профілю спортивності.

Вузьке скління та обтічний силует – новий Sandero більше схожий на Clio motor1.com

Актуальний Renault Sandero в профіль має менш динамічний вигляд group.renault.com

Такі зміни в дизайні пов'язані з новою платформою, на якій побудований гетчбек Renault Sandero 2020. Багатьма компонентами поділяться новий Nissan Juke і Renault Clio. Від останнього бюджетник отримає і бензиновий турбомотор об'ємом 1 л на 100 к.с. (160 Нм).

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Навіть під камуфляжем корма Renault Sandero 2020 здається акуратною й пропорційною motor1.com

З появою Сандеро компанія напевно покаже і новий Рено Логан. Седан побудують на тій же платформі з аналогічними двигунами. Обидві моделі, як і раніше, отримають спільний дизайн. Купити Renault Logan наступного покоління, як і Sandero, можна буде в 2021 році.

Новий Рено Кліо послужив технічною основою для Sandero 2020 group.renault.com

Кросовер Ніссан Джук 2020 базується на тій самій платформі nissan-global.com

Як розповідав OBOZREVATEL, Renault Captur і Clio отримали гібридні модифікації, які дозволять заощадити на паливі.

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