Найдешевший Renault: новий Sandero готується до дебюту

Третє покоління найбільш доступною моделі Renault – найбільш очікувана прем'єра Паризького автосалону.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Renault активно готується до дебюту хетчбека Renault Sandero. Модель з'явилася в лінійці бренду в 2012 році, а в 2016-му пережила серйозну модернізацію. Друге покоління очікується на подіумі майбутнього восени "домашнього" автосалону в Парижі.

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Автомобіль раніше вже був помічений на тестах, а тепер його виявили в умовах зимових випробувань. Новинка буде відрізнятися оформленням облицювання радіатора, бамперами, LED-світлотехнікою, а також дверними ручками. У салоні з'являться нові матеріали обробки, сенсорний дисплей мультимедійної системи а також радий інших елементів, які вже використовуються на Renault Duster.

Новини У Renault почали дорожні тести Sandero нового покоління

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Новий Sandero буде побудований на спрощеній версії платформи CMF-B, яку вже використовують на Renault Clio, Captur і Nissan Juke. Це дозволить додати в гаму моторів гібридний 140-сильний силовий агрегат E-Tech з мотором об'ємом 1,6 літра.

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Renault Sandero дебютував в 2012 року, а в 2018 пережив серйозне оновлення renault.com

Також очікується, що Sandero 2021 буде пропонуватися з 75-сильним 1-літровим атмосферним 3-циліндровим двигуном SCe, 100-сильним 1-літровим турбомотором TCe, а також 85-сильним 1,5-літровим турбодизелем Blue dCi. Пізніше для Sandero буде запропонована гібридна силова установка з допоміжним мотором-генератором (mild hybrid).

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Renault Sandero після рестайлінгу 2018 року renault.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, китайський електричний кросовер Renault може отримати європейську прописку.

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