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8 лютого • оновлено в 07:49
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Найдешевший Renault: новий Sandero готується до дебюту

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Третє покоління найбільш доступною моделі Renault – найбільш очікувана прем'єра Паризького автосалону.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Renault активно готується до дебюту хетчбека Renault Sandero. Модель з'явилася в лінійці бренду в 2012 році, а в 2016-му пережила серйозну модернізацію. Друге покоління очікується на подіумі майбутнього восени "домашнього" автосалону в Парижі.

Renault Sandero 2021

Renault Sandero 2021

carscoops.com

Автомобіль раніше вже був помічений на тестах, а тепер його виявили в умовах зимових випробувань. Новинка буде відрізнятися оформленням облицювання радіатора, бамперами, LED-світлотехнікою, а також дверними ручками. У салоні з'являться нові матеріали обробки, сенсорний дисплей мультимедійної системи а також радий інших елементів, які вже використовуються на Renault Duster.

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У Renault почали дорожні тести Sandero нового покоління
Renault Sandero 2021

Renault Sandero 2021

carscoops.com

Новий Sandero буде побудований на спрощеній версії платформи CMF-B, яку вже використовують на Renault Clio, Captur і Nissan Juke. Це дозволить додати в гаму моторів гібридний 140-сильний силовий агрегат E-Tech з мотором об'ємом 1,6 літра.

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Renault Sandero дебютував в 2012 року, а в 2018 пережив серйозне оновлення

Renault Sandero дебютував в 2012 року, а в 2018 пережив серйозне оновлення

renault.com

Також очікується, що Sandero 2021 буде пропонуватися з 75-сильним 1-літровим атмосферним 3-циліндровим двигуном SCe, 100-сильним 1-літровим турбомотором TCe, а також 85-сильним 1,5-літровим турбодизелем Blue dCi. Пізніше для Sandero буде запропонована гібридна силова установка з допоміжним мотором-генератором (mild hybrid).

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Renault Sandero 2021

Renault Sandero 2021

carscoops.com

Renault Sandero 2021

Renault Sandero 2021

carscoops.com

Renault Sandero після рестайлінгу 2018 року

Renault Sandero після рестайлінгу 2018 року

renault.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, китайський електричний кросовер Renault може отримати європейську прописку.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Франція
Теги
Dacia авто новини
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