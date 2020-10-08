Найдешевший повний привід: скільки коштують 4х4 автомобілі в Україні

Позашляховики на ринку нових автомобілів в Україні займають велику частку. Широкий асортимент погодних умов у поєднанні з поганими дорогами роблять повнопривідні машини влучним вибором.

АвтоОбоз з'ясував, з якою сумою грошей можна наблизитися до сегменту 4х4. Водночас не обов'язково купувати рамний позашляховик – у продажу багато відповідних кросоверів. А є й зовсім уже несподівані пропозиції.

УАЗ 374195

Один із найбільш дивовижних автомобілів у добірці. Дивно, що найдешевший повнопривідний автомобіль в Україні зроблений у Росії. Проте 374195 – це не ціна в гривнях, а індекс моделі, який ви все одно не запам'ятаєте.

УАЗ 374195. Фото: UAZ

Позашляховик коштує 454 000 грн. Чи варто просити такі гроші за машину, яка з'явилася в 60-х роках минулого століття і відтоді майже не змінилася? Питання неоднозначне.

Renault Duster

Цей бюджетний кросовер дуже популярний у нашій країні. Покупці оцінили надійність, міцність конструкції, привабливу ціну й відмінні можливості на бездоріжжі.

Renault Duster. Фото: Renault

Для повноти ефекту варто придбати Renault Duster із повним приводом. Найдешевший варіант обійдеться в 488 400.

Suzuki SX4

Автомобілі цієї японської компанії користуються стійким попитом в Україні. У нашій країні модельний ряд чотириколісних транспортних засобів представлений винятково позашляховиками. Найдоступніший із них – Suzuki SX4.

Suzuki SX4. Фото: motorglobe.org

У повнопривідній модифікації ця модель доступна за 538 000 грн, що дешевше від багатьох навіть передньопривідних суперників.

Suzuki Vitara

Трохи додавши, за 559 900 грн можна купити кросовер Suzuki Vitara, який багатьом може здатися більш привабливою пропозицією. SX4 швидше нагадує гетчбек, а Vitara вже схожий на модний міський кросовер. Але в конкретному випадку він ще й може бути оснащений трансмісією 4х4.

Suzuki Vitara. Фото: Suzuki

Renault Arkana

Цікаво, що в добірку повнопривідних автомобілів потрапила вітчизняна модель. І це не ЛуАЗ, виробництво якого припинено багато років назад. Кросовер Renault Arkana збирають на заводі ЗАЗ у Запоріжжі.

Renault Arkana. Фото: Renault

До купівлі є безліч варіантів і конфігурацій з різними двигунами і КПП. Зараз нас цікавить повнопривідний варіант – за такий автомобіль просять від 569 500 грн.

Suzuki Jimny

Цікаво, що в Україні за відносно невелику суму можна купити не лише повнопривідний кросовер або УАЗ, а й справжній рамний позашляховик зі світовим ім'ям. Suzuki Jimny в нашій країні (він завжди 4х4) можна взяти за 569 700.

Suzuki Jimny. Фото: Suzuki

Nissan Qashqai

Цей популярний кросовер теж потрапив до списку найбільш доступних повнопривідних SUV. Правда, різниця в ціні з попередньою пропозицією досить велика. За Nissan Qashqai в Україні з повнопривідною трансмісією просять від 688 970 грн.

Nissan Qashqai. Фото: Nissan

JAC T8

Один із найбільш яскравих позашляховиків у цьому матеріалі – китайський пікап JAC T8. Виявляється, машину такого плану теж можна придбати, і зовсім не обов'язково розорятися. Ціна – 698 250 грн.

JAC T8. Фото: JAC

Nissan X-Trail

Японський кросовер Nissan X-Trail має визнання й повагу серед багатьох автомобілістів. Серед достоїнств – знамените ім'я, надійність, практичність і широкий набір двигунів і КПП. У повноприводному виконанні X-Trail коштує від 704 450.

Nissan X-Trail. Фото: Nissan

Hyundai Kona

Автомобіль із яскравим дизайном привертає увагу молоді та міських жителів. Але виконання 4х4 дозволить компактному кросоверу проявити свої здібності за межами твердого покриття. За повнопривідний Hyundai Kona необхідно заплатити 722 700.

Hyundai Kona. Фото: Hyundai

Mazda CX-3

Якщо додати зовсім небагато, можна придбати Mazda CX-3, якщо вам потрібен саме цей бренд. Кросовер з 4х4 обійдеться в 729 000 грн.

Mazda CX-3. Фото: Mazda

Hyundai Tucson

Більший кросовер від Hyundai коштує від 764 800. Tucson виглядає стильно і добре оснащений. До того ж модель дуже відома і добре зарекомендувала себе як надійний автомобіль.

Hyundai Tucson. Фото: Hyundai

Kia Sportage

Часто Kia Sportage стає бестселером у сегменті компактних кросоверів українського ринку. Покупців приваблює відомий бренд, яскравий дизайн і приємна ціна. Але за повнопривідну модифікацію доведеться заплатити як слід – від 767 866 грн.

Kia Sportage. Фото: Kia

Mitsubishi ASX

Ще один японський кросовер – Mitsubishi ASX. Найкомпактніший кросовер бренду в Україні у виконанні з чотирма ведучими колесами оцінений в 774 000 грн. Нещодавно автомобіль зазнав модернізації і вже надійшов у продаж в оновленому вигляді.

Mitsubishi ASX. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander

Для фанатів бренду є ще одна цікава пропозиція – Mitsubishi Outlander. Цей автомобіль відомий надійністю і практичністю, а його ім'я знає кожен автолюбитель. За повний привід просять від 822 000 грн.

Mitsubishi Outlander. Фото: Mitsubishi

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші нові кросовери в Україні.