Найдешевший кросовер Skoda: відомі українські ціни

Компактний кросовер Skoda Kamiq готується до дебюту на українському ринку. Офіційний імпортер опублікував комплектації і ціни на новинку. Крім того, OBOZREVATEL з'ясував, коли до нас завезуть перші екземпляри моделі.

В Україні чеський B-SUV приїде в двох комплектаціях з двома моторами. Також передбачено два типи трансмісій.

Skoda Kamiq skoda-storyboard.com

Базовим є Skoda Kamiq в комплектації Ambition: такий автомобіль оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном TSI (150 к.с.) і 7-ступіневою DSG. Просять за нього 579 650 грн.

Skoda Kamiq skoda-storyboard.com

Далі йде комплектація Style, вона вже доступна в таких конфігураціях: з тим самим 1,5-літровим TSI та 7DSG, а також 1,6-літровим дизелем (116 к.с.) та 6-ступінчастою МКПП або 7-швидкісною DSG на вибір.

Прайс-лист на Skoda Kamiq Скріншот сайту

В даному випадку бензиновий кросовер буде коштувати вже 606 710 грн. А ось дизелі очікувано найдорожчі. Варіант на "механіці" обійдеться у 631 270 грн, а з "автоматом" – 668 140 грн.

Skoda Kamiq skoda-storyboard.com

Skoda Kamiq skoda-storyboard.com

Що ж стосується наповнення, в комплектацію Ambition входять світлодіодна оптика, двозонний клімат-контроль, мультимедіа останнього покоління, малий шкіряний пакет та ін. В Style до цього списку додається безключовий доступ, світлодіодні ліхтарі, круїз-контроль з обмежувачем швидкості і т.п.

Постачання Skoda Kamiq на український ринок почнуться в квітні.

Відзначимо, що Skoda Kamiq є найменшим і найдешевшим кросовером чеської марки. Старші Kamiq і Kodiaq в Україні коштують від 601 316 і 676 068 грн відповідно.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Skoda представила оновлений Rapid 2020 модельного року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!