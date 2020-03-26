Найдешевший кросовер Nissan Magnite виявився меншим за Juke. Фото

Раніше AutoOboz повідомляв про новий кросовер Nissan, який готується до прем'єри. Тепер стало відомо, що новий Nissan Magnite 2020 стане найдешевшим SUV бренду і виявиться меншим за Juke.

Новинку побудують на компактній модульній платформі CMF-A. Її в своїй основі використовують бюджетні кросовери Renault Kwid та Renault Triber. До речі, новий електромобіль Рено, який спершу з'явиться на ринку під брендом Dacia, також базується на CMF-A.

Nissan потроху показує дизайн Magnite 2020 nissan-global.com

Новий Nissan Magnite – саме таке ім'я обрали для автомобіля – виявиться найменшим кросовером бренду. Його довжина не перевищить 4 м. Це пов'язано з податковими послабленнями для компактних автомобілів в Індії. Саме там в першу чергу з'явиться Ніссан Магніт 2020.

Стильні задні ліхтарі Nissan Magnite диктують зовнішність всього автомобіля nissan-global.com

На даний момент роль субкомпактного кросовера японської компанії виконує Ніссан Джук, який у другому поколінні витягнувся в довжину до 4210 мм. Повертаючись до Magnite, новинка отримає бензиновий двигун потужністю 100 к.с.

NIssan Magnite побудували на базі Рено Квід. На фото – спецверсія Renault Kwid Climber group.renault.com

Семимісний кросовер Renault Triber побудований на тій же платформі group.renault.com

Можливо, до моменту прем'єри, яка відбудеться в другій половині цього року, новий кросовер Ніссан отримає більше моторів, про які стане відомо найближчим часом. Інформації про появу моделі на європейському ринку поки немає.

На даний момент Juke залишається найменшим кросовером Nissan nissan-global.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про дивовижний Nissan, який проїхав 1,6 млн кілометрів.

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