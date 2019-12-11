Найдешевший кросовер Mercedes поїхав на електриці

Mercedes GLA 2020 представлено офіційно. Новий кросовер демонструє агресивний дизайн і хвалиться плагін-гібридною модифікацією, яка дозволяє проїхати 64 км на електриці.
Як стало відомо OBOZREVATEL, в модельному ряду новинка розташується нижче семимісного Mercedes GLB. Представники компанії позиціонують новий Мерседес ГЛА 2020 як відповідну машину для молодих активних людей.
Mercedes-Benz GLA 2020 – потенційно найпопулярніший кросовер бренду
mercedes-benz.com
Головне нововведення – гібридна модифікація Mercedes GLA 250e EQ Power. В цьому випадку автомобіль отримав 1,3-літровий бензиновий двигун, що працює в парі з електромотором. Батарея на 15,6 кВтг дозволяє подолати до 64 км виключно за допомогою електротяги.
У порівнянні з попередником Mercedes GLA 2020 став вище
mercedes-benz.com
В інших випадках, при виборі виключно ДВС під капотом, новий кросовер Mercedes GLA запропонує діапазон 161-302 к.с. Довжина/ширина/висота авто складають 4410 мм/1834 мм/1611 мм відповідно. Колісна база дорівнює 2729 мм.
У профіль новий кросовер Mercedes-Benz нагадує зменшений Mercedes EQC
mercedes-benz.com
На дизайн Mercedes GLA 2020 вплинув і електромобіль EQC
mercedes-benz.com
Дизайн натхненний старшими моделями, такими як Mercedes GLC і Mercedes GLE, в той час як в профіль (більшою мірою це стосується бічного скла) новинка нагадує електричний кросовер Mercedes EQC. Варто відзначити, що в другому поколінні модель зовсім не схожа на попередника.
Від моделі першого покоління в новому Mercedes GLA візуально не залишилося нічого
mercedes-benz.com
Інтер'єр виконаний в дусі соплатформенних Mercedes A-class і GLB. Передня панель отримала фірмові "сопла" повітропроводів кліматичної системи і мультимедійний комплекс MBUX з двома великими екранами, один з яких виконує функцію цифрового щитка приладів.
Салон Mercedes-Benz GLA 2020 виглядає розкішно і сучасно
mercedes-benz.com
Головні суперники Mercedes GLA 2020 – компактні кросовери Audi Q2 і BMW X2. Вихід на ринок заплановано на середину наступного року.
Audi Q2 – суперник для Mercedes GLA 2020
audi.com
Кросовер BMW X2 – один з найбільш популярних компактних кросоверів преміального сегменту
bmw.com
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