Найдешевший кросовер Kia: з'явилися перші фото
Kia Sonet 2021 – найдешевший кросовер корейського автовиробника, який побудовано на платформі й агрегатах Hyundai Venue. Новий бюджетний кросовер показали на перших фото.
Автомобіль було представлено в якості концепту минулого року. Вже тоді було зрозуміло, що автомобіль вирушить у серійне виробництво практично без змін. Тепер же очевидно, що автомобіль, який вийде на ринок, виглядатиме так само, як і прототип. Навіть незважаючи на те, що виробник ще не розкрив зовнішність новинки на 100%.
Так, кросовер Кіа Сонет 2021 модельного року отримав ту ж фірмову передню решітку і фари зі складним малюнком денних ходових вогнів, які утворюють цікаві зигзаги. Внутрішня графіка задніх ліхтарів, які поєднані світлодіодною смугою, також повторює рішення концепту.
Новий Kia Sonet виявиться трохи коротшим за 4 м в довжину і розділить платформу з Hyundai Venue, який вже вийшов на ринок. У моторну гамму увійдуть бензинові атмосферний (1,2 л, 83 л.с.) і турбований (1 л, 120 к.с.) двигуни, а також дизель об'ємом 1,6 л потужністю 115 к.с. Офіційна прем'єра новинки відбудеться 7 серпня.
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