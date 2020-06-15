Найдешевший кросовер Hyundai став іще крутішим. Фото

Стас Сіділєв Новини 19:30, 15.06.2020 Оновлено: 19:39, 15.06.2020

Hyundai Venue є найдешевшим кросовером бренду за ціною від $17 000. Тепер автомобіль отримав стильне оновлення дизайну. Така модель називається Hyundai Venue Flux.

У новій версії автомобілю трохи підкоригували і без того досить ефектну зовнішність. Насамперед це торкнулося дизайну передньої решітки. Завдяки технології гарячого штампування вдалося створити складну структуру малюнка.

Найменший кросовер Hyundai отримав нову версію
hyundai.com

Такий елемент змушує новий Hyundai Venue виглядати дорожчим та нагадувати більші кросовери Hyundai. У стандартній версії модель оснащена решіткою з великими елементами у вигляді символів "+". Для Flux запропонована дрібна сітка з акуратними сегментами.

Решітка Hyundai Venue Flux
hyundai.com
Решітка стандартного кросоверу Hyundai Venue
hyundai.com

Також нову модифікацію супроводжують яскраві кольорові акценти різних декоративних деталей кузова. Насамперед такий автомобіль вирушить на домашній корейський ринок. Можливо, надалі ця версія з'явиться і в США – країна є одним із пріоритетних секторів для найменшого кросоверу Hyundai, де авто позиціонують як доступну молодіжну модель.

Салон Hyundai Venue Flux
hyundai.com
Інтер'єр нової модифікації кроссоверу Hyundai виділяється яскравими деталями
hyundai.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий кросовер Hyundai Santa Fe, який зазнав дуже серйозної модернізації та сильно змінився.

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