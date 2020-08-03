Найдешевший "гелендваген" із маленьким мотором уже на дорогах
Позашляховик Mercedes G-class обзавівся новою модифікацією G 350 з найменшим мотором у лінійці. Новий автомобіль уже побачили на дорогах.
Насамперед позашляховик "мерседес" адресований китайським покупцям, яким доводиться платити високі податки на розкіш через купівлю улюбленого G-class. Виробник вирішив знизити ціну "гелендвагена" й вийти на ринку КНР за межі "розкішного" сегмента за допомогою невеликого мотору.
Бензиновий турбований чотирициліндровий двигун об'ємом 2 л видає 299 к.с. і 400 Нм крутного моменту. ДВС поєднується з 9-ступеневою автоматичною КПП.
Зовні нова дешева модифікація відрізняється від колишньої хіба що іншими колісними дисками меншого діаметру. У Китаї Mercedes G 500 наразі коштує $233 000. Аби місцеві покупці позбулися великих податків, Mercedes G 350 повинен виявитися дешевшим за $210 000.
Точна ціна автомобіля поки невідома. На місцевому ринку в продаж новинка вирушить у вересні.
Як розповідав OBOZREVATEL, прем'єра нового Mercedes S-class W223 наближається, автомобілі все частіше бачать на вулицях.