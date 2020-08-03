Найдешевший "гелендваген" із маленьким мотором уже на дорогах

Стас Сіділєв Новини 13:50, 3.08.2020 Оновлено: 14:09, 3.08.2020

Позашляховик Mercedes G-class обзавівся новою модифікацією G 350 з найменшим мотором у лінійці. Новий автомобіль уже побачили на дорогах.

Насамперед позашляховик "мерседес" адресований китайським покупцям, яким доводиться платити високі податки на розкіш через купівлю улюбленого G-class. Виробник вирішив знизити ціну "гелендвагена" й вийти на ринку КНР за межі "розкішного" сегмента за допомогою невеликого мотору.

Бензиновий турбований чотирициліндровий двигун об'ємом 2 л видає 299 к.с. і 400 Нм крутного моменту. ДВС поєднується з 9-ступеневою автоматичною КПП.

Mercedes G 350.
Фото: autohome.com.cn
Mercedes G 350.
Фото: autohome.com.cn

Зовні нова дешева модифікація відрізняється від колишньої хіба що іншими колісними дисками меншого діаметру. У Китаї Mercedes G 500 наразі коштує $233 000. Аби місцеві покупці позбулися великих податків, Mercedes G 350 повинен виявитися дешевшим за $210 000.

Точна ціна автомобіля поки невідома. На місцевому ринку в продаж новинка вирушить у вересні.

Колісні диски відрізняють дешевий "гелендваген"
Фото: autohome.com.cn
Салон Mercedes G 350.
Фото: autohome.com.cn

Як розповідав OBOZREVATEL, прем'єра нового Mercedes S-class W223 наближається, автомобілі все частіше бачать на вулицях.

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