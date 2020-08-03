Найдешевший Гелендваген з маленьким мотором вже на дорогах

Позашляховик Mercedes G-class обзавівся новою модифікацією G 350 з найменшим мотором в лінійці. Новий автомобіль вже побачили на дорогах.

В першу чергу позашляховик Мерседес адресований китайським покупцям, яким доводиться платити високі податки на розкіш через покупку улюбленого G-class. Виробник вирішив знизити ціну Гелендвагену і вийти на ринку КНР за межі "розкішного" сегменту за допомогою невеликого мотору.

Бензиновий турбований чотирициліндровий двигун об'ємом 2 л видає 299 к.с. і 400 Нм крутного моменту. ДВС поєднується з 9-ступеневою автоматичною КПП.

Mercedes G 350. Фото: autohome.com.cn

Mercedes G 350. Фото: autohome.com.cn

Зовні нова дешева модифікація відрізняється від колишньої хіба що іншими колісними дисками меншого діаметру. У Китаї Mercedes G 500 на даний момент коштує $233 000. Аби місцеві покупці позбулися дорогих податків, Mercedes G 350 повинен виявитися дешевшим за $210 000.

Точна ціна автомобіля поки невідома. На місцевому ринку в продаж новинка вирушить у вересні.

Колісні диски відрізняють дешевий Гендваген. Фото: autohome.com.cn

Салон Mercedes G 350. Фото: autohome.com.cn

Як розповідав OBOZREVATEL, прем'єра нового Mercedes S-class W223 наближається, автомобілі все частіше бачать на вулицях.