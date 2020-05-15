Найдешевший електрокар у світі: він справді коштує $930?

У Китаї є дуже багато дешевих автомобілів, особливо це стосується класу LSV – низькошвидкісних транспортних засобів, які найчастіше називаються "чотириколісними трицикли".

Одну з таких машин продають на популярному китайському сайті Alibaba, і вона цікава тим, що іменується як найдешевший електромобіль в світі. Йдеться про модель під назвою Changli Nemeca, цінник на яку дійсно виглядає спокусливо – 930 доларів.

Китайський електромобіль за 930 доларів jalopnik.com

Характеристиками машина блищить мінімальними: її мотор видає всього 1,1 к.с. А за своїм виглядом "китаєць" відверто нагадує гольф-кар. Однак вартість на перший погляд змушує закрити очі на такі ТТХ.

Китайський електромобіль за 930 доларів jalopnik.com

Але чи дійсно цей автомобіль обійдеться менше, ніж у 1000 доларів? На жаль, не але не зовсім. Головний редактор сайту Jalopnik Джейсон Торчинський вирішив замовити собі такий автомобіль і розповів про всі платежі, які йому довелося заплатити перед тим, як він остаточно став власником "найдешевшого електромобіля".

jalopnik.com

Отже, додаткових витрат виявилося досить багато, і виглядають вони наступним чином:

батарея (на подив, вона не входила в базове оснащення) – $305;

транспортування (з китайського Шанхаю до порту Вілмінгтон. Північна Кароліна, США) – $549;

послуги порту прибуття (вантажоперевезення, зберігання на складі і т.п.) – $528;

розмитнення та реєстрація – $1018.

Китайський електромобіль за 930 доларів jalopnik.com

Таким чином, вартість електрокара склала $ 3331, однак це ще не кінець – Джейсону належить ще заплатити за доставку авто з порту додому, тому він передбачає, що в кінцевому рахунку Changli Nemeca вийде йому приблизно у 3500 доларів (плюс-мінус). Тобто, реально такий автомобільчик обходиться більш ніж у 3 рази дорожче, ніж можна було б подумати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині автомобілі продають навіть по 50 євро (це правда).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал