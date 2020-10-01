Найдешевші машини з автоматичною КПП: що купити до 500 тис. грн

Незважаючи на те, що традиційно автомобілі з механічною КПП займають найдешевші позиції на ринку, все більшу популярність відвойовують автоматичні коробки. Україна – не виняток.

АвтоОбоз з'ясував, з якою сумою на нашому ринку можна купити найдоступніший автомобіль з АКПП, які пропозиції є в різних класах і що можна вибрати аж до 500 000 грн. Але почнемо набагато дешевше.

Ravon R2

Компактний гетчбек Ravon R2 з Узбекистану коштує 260 000 грн в базовій комплектації. І вже в цьому випадку модель оснащена 4-ступеневою автоматичною КПП. Це найдешевша нова машина в Україні з АКПП.

Ravon R2. Фото: ravon.com.ua

До того ж, на боці автомобіля компактний (що зручно в місті), але практичний п'ятидверний кузов і стильний дизайн, який бере свій початок у Chevrolet Spark і все ще виглядає сучасно.

Lada Granta

Добірки дешевих автомобілів не обходяться без моделей Lada. Найдешевша машина компанії – Granta – в Україні у разі вибору 4-ступеневої автоматичної коробки коштує 277 200. Але в цьому випадку бюджетний седан виготовлено не на заводі ЗАЗ, де нещодавно стартувало складання автомобілів АвтоВАЗ.

Lada Granta. Фото: lada.ua

Ravon R3

Ще один автомобіль з Узбекистану – і теж з "автоматом". Але, на відміну від молодшої моделі R2, седан R3 в стандарті поставляється з механічною коробкою. За машину з АКПП необхідно заплатити 293 000 грн. Що, проте, відмінно вписується в бюджетний сегмент. При цьому коробка буде не 4-ступеневою, а 6-ступеневою.

Ravon R3. Фото: drive2.ru

Цей автомобіль добре знайомий нашим автомобілістам, адже це трохи перелицьований Chevrolet Aveo минулого покоління. До речі, за ті ж гроші (з тією ж 6АКПП та 106-сильним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 л) можна купити Ravon R4, який виглядає сучасніше.

Ravon R4. Фото: bogdanauto.com.ua

Lada Xray

Ще один автомобіль Lada в добірці – компактний кросовер Lada Xray. На цей раз машина з автоматичною коробкою, як зазначено на сайті українського представництва компанії, складана на ЗАЗі та коштує 313 200.

Lada Xray. Фото: autoreview.ru

Модель оснащено 5-ступеневою роботизованою КПП (автоматизована механічна трансмісія – АМТ).

Renault Sandero

За доступний французький компакт потрібно заплатити 353 100 грн, якщо хочеться відмовитися від механічної коробки передач. В такому випадку Sandero пропонується з 5-ступеневою роботизованою КПП.

Renault Sandero. Фото: renault.ua

Renault Logan

Седан Renault Logan теж можна придбати з такою коробкою передач, але модель обійдеться зовсім трохи дорожче – 354 200. До речі, зовсім нещодавно виробник показав нові Logan і Sandero 2021 модельного року – поки під брендом Dacia для Західної Європи, але зовсім скоро бюджетні автомобілі отримають логотипи Renault.

Renault Logan. Фото: renault.ua

JAC S2

Важко говорити про дешеві автомобілі, не згадуючи про китайські моделі. Вони теж бувають з автоматичними коробками на українському ринку. Компактний кросовер JAC S2 з безступеневим варіатором CVT і 1,5-літровим двигуном обійдеться в 404 700.

JAC S2. Фото: jac.autoua.net

Ця машина зарекомендувала себе на українському ринку. Китайський кросовер добре оснащений, сучасно виглядає і є цілком надійним вибором.

Ще один представник бренду, що підходить під опис, – JAC S3. Цей кросовер коштує 441 750 грн і оснащений варіатором CVT, який працює в зв'язці з мотором об'ємом 1,6 л.

JAC S3. Фото: infocar.ua

Цікава новинка – JAC S4. Цей китайський автомобіль теж можна замовити з варіатором. У такому виконанні за машину попросять від 498 750 грн. Дорожче сусідів по модельному ряду, але і виглядає S4 сучасніше і цікавіше.

JAC S4. Фото: jac.autoua.net

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найдоступніші кроссовери на українському ринку.