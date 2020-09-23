Названо найдешевші кросовери в Україні: ТОП від $10 000

Незважаючи на дещо сповільнену автомобілізацію населення України, наші співвітчизники люблять машини і цінують зручність особистого транспорту. Кросовери сьогодні на вершині популярності. Їх обирають і українські автомобілісти, але що можна сказати про асортимент таких автомобілів?

Відразу треба зазначити, що від кросоверів не варто очікувати здібностей позашляховиків. Це тип автомобілів для інших цілей, вони дозволяють відчувати себе впевненіше на дорозі завдяки високій посадці, а до багажнику вміщується більше вантажу порівняно зі звичними седанами та гетчбеками. АвтоОбоз все перевірив і готовий показати найдешевші кросовери в Україні.

Не варто забувати, що кросовер часто обмежується стилістичними відмінностями від 100-відсотково легкової машини, у технічному плані залишаючись все тією ж моделлю, яка хіба що зазнала косметичних змін. Виробникам під цим "соусом" сьогодні вдається продати що завгодно. Але, як правило, пластиковий обвіс по кузову хоча б доповнюють збільшеним дорожнім просвітом. Це дозволить розслабитися не лише на розбитих дорогах українських міст, а й на заміських ґрунтових напрямках.

Що можна купити в Україні в сегменті дешевих кросоверів, щоб високо сидіти, далеко дивитися й отримати можливість забратися далі парковки супермаркету? Ми підібрали пропозиції до 400 000 грн на час створення публікації.

Lada Xray – 298 890 грн

Квиток входження до світу кросоверів в Україні коштує майже 300 000 гривен. За ці гроші покупці отримають російський бюджетний автомобіль. Дивно? Схоже, що так. Мабуть, тому на дорогах "Лада Хрей" трапляється вкрай рідко. З невеликою доплатою наступний автомобіль у добірці – набагато цікавіший. Але спочатку розберемося з Lada.

Lada Xray. Фото: Lada

За зазначену суму, як вказано на офіційному сайті "Лада" в Україні, пропонується компактний кросовер виробництва ЗАЗ на заводі в Запоріжжі. Машина оснащена 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с., який поєднується з 5-ступеневою механічною КПП. Є варіант потужніше, але буде дорожче.

Chery Tiggo 2 – 307 489 грн

Як було зазначено вище, з невеликою доплатою різниці можна взяти привабливіший кросовер. "Чері Тіго 2" видається стильним і сучасним, до того ж українці добре знайомі з цією моделлю.

Chery Tiggo 2. Фото: Chery

У всіх модифікаціях під капотом – двигун об'ємом 1,5 л потужністю 106 к.с. У базовому виконанні він поєднується з 5-ступеневою механічною коробкою.

Renault Sandero Stepway – 361 900 грн

"Рено Сандеро Степвей" – один з улюблених автомобілів українців. Це перша модель у добірці, яка за порівняно доступну ціну дозволяє долучитися до світу кросоверів знатних виробників.

Renault Sandero Stepway. Фото: Renault

Компактний сучасний кузов приховує досить просту і перевірену конструкцію, яка ідеально вписується в концепцію і характер експлуатації бюджетної машини. Стартова версія пропонує 0,9-літровий бензиновий мотор на 90 к.с. та 5-ступеневу механічну КПП. Renault Sandero Stepway завжди передньопривідний.

JAC S2 – 370 500 грн

Багатьом покупцям подобається цей бюджетний автомобіль. JAC S2 має сучасний вигляд і навіть нікого не копіює, у його дизайні використані приємні та зрозумілі пропорції.

JAC S2. Фото: Jac

Черговий для цього сегменту обсяг двигуна в 1,5 л дозволяє видавати 113 к.с. Силова установка працює в парі з 5-ступеневою МКПП.

Lada Vesta SW Cross – 372 690 грн

Ще одна "Лада" за гривні. Цього разу – більша "Веста". Точніше, кросовер на її базі. Тобто, універсал підвищеної прохідності. З позашляхових атрибутів тут – деталі обвісу з нефарбованого пластика і приставка Cross у назві. І, звісно, майже 77,5 тис. різниці в ціні порівняно зі стандартним седаном Lada Vesta.

Lada Vesta SW Cross. Фото: Lada

У базовій модифікації автомобіль оснащується тієї ж зв'язкою, що і Xray: двигун об'ємом 1,6 л розвиває 106 к.с. і поєднується з механічною коробкою передач на 5 ступенів.

Chery Tiggo 3 – 378 014 грн

Ще один китайський кросовер у нашій добірці. Порівняно з Lada Vesta SW Cross доплатити доведеться лише кілька тисяч гривень, але натомість можна отримати високий автомобіль, який дійсно схожий на позашляховик.

Chery Tiggo 3. Фото: Chery

Мотор 1.6 пропонує доволі серйозні 126 к.с. і працює разом із 5-ступеневою механічною КПП. Має не надто сучасний вигляд (автомобіль з'явився у 2005 році), але періодичні оновлення рятують ситуацію. До того ж, цей китайський кросовер добре знайомий українським покупцям.

Renault Duster – 382 900 грн

Бестселер українського ринку в своєму сегменті. Як виявилося, не найдешевший кросовер у нашій країні. З іншого боку, привабливість бренду і любов покупців безпосередньо до "Рено Дастер" вивели автомобіль у топи продажів. До того ж, з усіх машин у добірці саме Duster пропонує найвищий потенціал універсального застосування – зокрема й на бездоріжжі. Звичайно, для цього краще вибрати модифікацію з повнопривідною трансмісією.

Renault Duster. Фото: Renault

У базовому ж виконанні автомобіль пропонується з переднім приводом, 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с. і 5-ступеневою механічною коробкою.

Chery Tiggo 4 – 392 119 грн

Компактний кросовер "Чері Тіго 4" видається дуже сучасно. Його дизайн у рамках недавнього рестайлінгу підігнали під стиль флагману – Chery Tiggo 8. В автомобілі змінилася передня решітка, оформлення бампера і з'явилися нові фари.

Chery Tiggo 4. Фото: Chery

До руху автомобіль приводить 1,5-літровий мотор з віддачею в 113 к.с., який працює в парі з МКПП на 5 ступенів.

JAC S3 – 399 000 грн

Найдорожчий автомобіль у нашій добірці доступних кросоверів. Але ви все одно заплатите менше 400 тисяч гривень. У такому разі китайська машина запропонує бензиновий 1,6-літровий двигун потужністю 119 к.с. Цікаво, що мотор поєднується не з 5-ступеневою КПП, а з 6-ступеневою механічною коробкою. У дорожчій модифікації доступний варіатор.

JAC S3. Фото: Jac

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші нові автомобілі в Україні.