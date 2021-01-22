Найдешевші авто з АКПП: що купити в Україні до 30 000 грн

Давайте відверто: купити машину за 30 000 грн непросто, а в разі вибору АКПП (автоматичної коробки) ситуація додатково ускладнюється. Але нічого неможливого не існує.

AutoOboz дібрав найцікавіші пропозиції українського ринку, які дозволяють вкластися в обмежений бюджет, але пересуватися з комфортом. Хоча спочатку варто розібратися в нюансах.

У чому плюси? З перевагами АКПП сперечатися важко – сьогодні майже ніхто не хоче мати справу з механічною коробкою. Це не так складно, але МКПП все ж стрімко втрачає позиції в статистиці продажів. Проте які можуть бути мінуси? У конкретному випадку, коли бюджет обмежений 30 000 грн, доведеться вибирати виключно з ринкових вживаних авто. З іншого боку, така сума грошей дозволить придивитися хіба що до класичного автопрому. Якщо бачите в цьому перевагау, продовжимо! Також з очевидних причин тут обійдемося без радянських машин – точно плюс.

Talbot Horizon – справжній вибір для ентузіастів. Ви ж навіть ніколи не чули про таку машину, так? Уявімо, що просто забули. Нагадуємо: Talbot – франко-британський автовиробник, сьогодні права на компанію належать Peugeot і Citroen. А безпосередньо Horizon був локалізованим для європейського ринку модифікацією американського гетчбека Chrysler. Така складна історія.

Talbot Horizon – ексклюзив для України auto.ria

З Horizon легко виділитися в потоці auto.ria

Однак автомобіль 1983 року має дуже стильний вигляд, чудово звучить і як бонус – непогано зберігся. Машина потребує невеликого ремонту, а пробіг дорівнює 200 000 км. Просять за авто трохи менш ніж 20 000 грн. Єдиний недолік – запчастини.

Volvo 744 1989 року за 28 000 грн – непоганий вибір. Так, машина не має свіжого вигляду. Але це досить крутий шведський седан із класичним дизайном і автоматичною КПП. До того ж старі Volvo досить надійні. Пробіг – 193 000 км.

Volvo за 28 000 грн – що може піти не так? auto.ria

Салон Volvo 744 зберігся непогано auto.ria

За ті ж 28 тисяч можна придивитися до Nissan Gloria 1982 року. Увага публіки й сусідів за трафіком забезпечена. Крім того, це екзотика для українських доріг – автомобіль у праворульному виконанні привезли з Японії. Правда, доведеться звикати до такого розташування керма і зовнішніх дзеркал заднього виду, встановлених майже на носі машини. Якщо вірити оголошенню (краще не варто), машина подолала 100 000 км.

Nissan Gloria має такий вигляд, наче з ним можна записати музичний кліп auto.ria

Більш традиційний варіант – друге покоління VW Passat 1985 року. За 28 000 грн пропонують автомобіль із пробігом 300 000 км. Не вдаючись у подробиці, можна зазначити, що ця цифра здається дещо заниженою для німецької машини 36-річної давнини.

Цей VW Passat досі здається приємною машиною auto.ria

Але зазначений Passat має класний вигляд. Авжеж, автомобіль "втомився" за ці роки, проте все ще функціональний і здається зручним. Невеликий ремонт автоматичної коробки – і ще поїздить!

А тепер серйозно: Toyota Camry за 17 000 грн – справжній джекпот! Машина 1988 року – модель другої генерації, приголомшливо надійний автомобіль. Навіть трохи шкода, що конкретний екземпляр із пробігом 200 000 км потребує ремонту двигуна. Але якщо розв'язати цю проблему, знаменитий японський автомобіль буде слугувати дуже довго.

Toyota Camry приємно здивує надійністю, але спершу її доведеться відремонтувати auto.ria

Ford Taurus – як завжди, багато автомобіля за мало грошей. Цей седан 1991 року оцінили в 28 тисяч гривень (пробіг – 200 000 км). Час як слід пошарпав цю машину, але такі гроші за 4,8-метровий седан з АКПП – угода століття. Цікаво, що автомобіль на ходу. І має доволі харизматичний вигляд. Справжня американська класика. Хоча тепер здається, що трохи дорогувато.

Ford Taurus з "автоматом" продають за цікаву ціну auto.ria

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про ціни на найулюбленіші автомобілі українців. Виявляється, наші співвітчизники мріють купити досить дивні машини – у всякому разі, деякі позиції здатні здивувати.