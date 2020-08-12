Найдешевші авто: що можна купити в Німеччині за 200 євро

Ринок вживаних авто в Україні знаходиться в поганому стані через високі ціни. Тому багато хто звертається до німецьких майданчиків. Там можна знайти машини дешевше 200 євро.

First Gear зібрав лише невелику частину того, на що можна звернути увагу. Якщо в кишені трохи більше 100 євро – можна починати ознайомлення. Звісно, автомобілі давно не нові, але всі вони дуже дешеві та знаходяться в робочому стані.

Вживаний Opel – явище поширене для українських автомобілістів. Але усереднені 3000-5000 євро за старі Corsa і Astra в Україні не можна назвати адекватною ціною. 120 євро – зовсім інша справа. У автомобіля 1990 року пробіг становить 200 000 км, при цьому технічний стан більш ніж задовільний.

Opel Corsa. Фото: firstgear.ua

Невелика кількість іржі пояснює ціну в 199 євро за цей Ford Fiesta. Проте, автомобіль на ходу, непогано виглядає і коштує дуже привабливо. Пробіг – 120 000 км.

Ford Fiesta. Фото: firstgear.ua

Вживаний Volkswagen Polo – безпрограшний варіант для наших автомобілістів. Подумаєш – машині 30 років. Проте ціна – всього 225 євро!

Volkswagen Polo. Фото: firstgear.ua

Якщо трохи додати, можна придбати за 250 євро легендарний VW Passat B3. Пробіг становить 236 000 км. За довгі роки фарба потьмяніла, тому кузов потрібно перефарбувати. Або не потрібно.

VW Passat. Фото: firstgear.ua

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про найдешевший Mercedes G-class, який вже виїхав на дороги.