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7 листопада • оновлено в 12:26
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Найдешевші авто: Mitsubishi показала нові бюджетні моделі

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Доступний гетчбек Mitsubishi Mirage та бюджетний седан Mitsubishi Attrage готуються до оновлення. Виробник оприлюднив перші фото моделей, які демонструють зміни.

Як з'ясував OBOZREVATEL, обидва автомобілі суттєво зміняться проти колишніх моделей. Mirage (він же Mitsubishi Space Star у Європі) і Attrage (Mitsubishi Mirage G4 на деяких ринках) отримали інше оформлення в сучасному корпоративному стилі компанії.

Mitsubishi готує відразу дві бюджетні моделі

Mitsubishi готує відразу дві бюджетні моделі

mitsubishi-motors.com

Як видно на світлині, бюджетні автівки демонструють нові бампери й головну оптику. Також для машин підготували інший капот. Навіть зараз помітно акцент на головних елементах передньої частини – ефектних хромованих "бумерангах", які з'єднують фари з нижнім повітрозабірником у бампері.

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Задні ліхтарі, напевно, оновили, можливо, змінився й бампер. Про інтер'єр інформації поки немає. Але моторна гамма має залишитися без змін – наразі доступні трьохциліндровий 1.0 (71 к.с.) і 1.2 (78 к.с.), які поєднуються з 5-ступінчастою МКПП і варіатором.

Mitsubishi Mirage (Space Star) отримав стильний дизайн

Mitsubishi Mirage (Space Star) отримав стильний дизайн

mitsubishi-motors.com

Нові Mitsubishi представлять 18 листопада в Таїланді. Тоді ж з'явиться вся офіційна інформація.

Компактний седан Mitsubishi Attrage (Mirage G4) тепер має сучасніший вигляд

Компактний седан Mitsubishi Attrage (Mirage G4) тепер має сучасніший вигляд

mitsubishi-motors.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бюждетний Hyundai Accent після поновлення отримав сміливий і незвичний дизайн.

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Тема
Новини автосвіту
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авто бюджетний автомобіль Mitsubishi новини
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