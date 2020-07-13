Найдешевше авто в світі здивувало стійкістю до пошкоджень в ДТП

Індійський хетчбек Tato Nano, який по праву вважається найдешевшим авто в світі (ціни в Індії стартують на нього від 236 000 рупій, це приблизно $ 3200) вразив своєю стійкістю до пошкоджень. Нещодавно автомобіль потрапив в ДТП, в якому наочно показав, наскільки він міцний.

Як випливає з ролика, опублікованому в YouTube, дешева індійська малолітражка потрапив в аварію разом з двома білими Honda City: одна з них протаранила Тату, після чого остання врізалася у Хонду, яка, у свою чергу, була попереду. Підсумок – у обох "японців" досить серйозні пошкодження кузова, тоді як Nano обмежився лише трохи тріснутими бамперами і невеликою вм'ятиною на ляді.

Втім, з точки зору безпеки в цьому немає нічого хорошого. При ДТП кузов автомобіля повинен максимально поглинути енергію удару, щоб убезпечити від травм водія і пасажира. У випадку ж з Tato Nano ні про яке поглинання не йдеться: – не дарма хетчбек одного разу отримав 0 зірок у краш-тесті на безпеку Global NCAP.

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