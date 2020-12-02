Найдешевше авто проїхало 660 000 км без серйозних поломок

Сімейна пара з Америки проїхала на гетчбеку Mitsubishi Mirage 414 тис. миль (трохи більше ніж 660 000 км) без серйозних поломок. На момент придбання у 2014 році це був найдешевший автомобіль ринку – подружжя заплатило за нього 13 000 доларів.

Свою машину американська пара використовувала щодня, саме тому в автомобіля такий значний пробіг (у середньому "Мітсу" проїжджав за рік 69 тис. миль), пише Car and Driver. Водночас за всі шість років експлуатації мотор Mitsubishi (1.2, бензин) жодного разу не піддавався капремонту. Лише на 150 000 милях (приблизно 241 тис. rм) було здійснено заміну підшипників маточин коліс, а трохи пізніше малолітражці знадобився новий стартер.

Коли власники привезли автомобіль на планове проходження ТО, дилер побажав залишити машину собі й запропонував парі новий Mitsubishi Mirage зі значною знижкою замість старого. Подружжя погодилося.

Варто зазначити, що Mitsubishi Mirage продається не тільки в США. В Україні вживані екземпляри цієї моделі можна купити за 6-12 тис. доларів залежно від стану, пробігу та комплектації, зазначає TopGir.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти назвали автомобілі українського ринку, у яких найчастіше скручують пробіг. Крім того, як уже повідомлялося, в Європі зафіксували бум на вживані авто.