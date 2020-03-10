Найдешевша модель Renault: з'явилися нові зображення

Новий Renault Sandero 2021 модельного року може вирушити у продаж вже наприкінці поточного або на початку наступного року. Бюджетну модель показали на нових зображеннях.

Як з'ясував OBOZREVATEL, свіжі рендери були підготовлені AutoWeek. На них позує Dacia Sandero третього покоління – так бюджетний автомобіль називається у Західній Європі. Нам же модель добре відома як Рено Сандеро.

Стильний дизайн і технологічні фари – наступний Sandero буде дуже сучасним autoweek.nl

Художники продемонстрували свій погляд на можливий дизайн новинки на основі шпигунських фото, коли компактний автомобіль тестували в ході дорожніх випробувань із закамуфльованим кузовом.

Раніше новий Renault Sandero попадався тільки в камуфляжі motor1.com

Варто відзначити, що новий Рено Сандеро 2021 модельного року виявиться більш продуманим і вишуканим автомобілем з точки зору дизайну в порівнянні зі своїм попередником. Багато в чому це пов'язано з переїздом моделі на нову платформу Renault Clio, який обіцяє більш високий рівень їздових якостей.

Бюджетний кросовер Рено Сандеро Степвей залишиться в модельному ряду autoweek.nl

Також в лінійці залишиться кросовер Renault Sandero Stepway (відповідно, і Dacia). Його відмінними рисами стануть обвіс з темного нефарбованого пластика і збільшений дорожній просвіт. Але повного приводу модель не отримає.

На даний момент Renault Sandero є одним з найбільш популярних автомобілів в Україні group.renault.com

Перше покоління Renault Sandero з'явилося в 2008 році group.renault.com

Очікується, що двигуни Renault Sandero 2021 будуть представлені лінійкою нових трицилідрових агрегатів.

Дизайнери Motor1 також демонстрували свій погляд на зовнішність майбутньої новинки motor1.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Renault створила для Європи дешевий електричний кросовер.

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