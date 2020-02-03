Найбожевільніший Toyota Land Cruiser оснастили мотором BMW

Умільці з США побудували неймовірний хот-род на базі класичного Toyota Land Cruiser FJ40 1968 випуску. Автомобіль дивує своїм зовнішнім виглядом і ґрунтовно переробленою "начинкою".

Як з'ясував OBOZREVATEL, цей Land Cruiser показали ще восени минулого року на тюнінг-шоу SEMA. Але тільки зараз з'явилися подробиці щодо позашляховика – їх роздобуло видання Autoevolution.

Класичний Toyota Land Cruiser FJ40 з незвичайним тюнінгом autoevolution.com

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Модифікований позашляховик Toyota, який більше схожий на божевільну іграшку, побудувало ательє Mad Goat Customs. Автомобіль отримав "урізаний" по висоті кузов, сильно занижену підвіску з подвійними поперечними важелями (у стокової моделі були встановлені листові ресори) та спеціальні гоночні колеса. Але все ж найголовнішою його зброєю є двигун – 5,0-літровий SOHC V12 з алюмінієвої конструкцією. Мова йде про силову установку BMW M70, якою на початку 1990-х років оснащували седан 750i і купе 850i.

Класичний Toyota Land Cruiser FJ40 з незвичайним тюнінгом autoevolution.com

Класичний Toyota Land Cruiser FJ40 з незвичайним тюнінгом autoevolution.com

Класичний Toyota Land Cruiser FJ40 з незвичайним тюнінгом autoevolution.com

Називається автомобіль "Voodoo Cruiser": його ім'я, ймовірно, може бути натяком на Voodoo Blue – ексклюзивний блакитний колір, який Toyota пропонувала для сучасного FJ Cruiser, (цей автомобіль) був знятий з виробництва чотири роки тому.

Класичний Toyota Land Cruiser FJ40 з незвичайним тюнінгом autoevolution.com

Класичний Toyota Land Cruiser FJ40 з незвичайним тюнінгом autoevolution.com

Варто зазначити, що сьогодні класичні Toyota Land Cruiser FJ40 розходяться в середовищі колекціонерів і на аукціонах за чималі гроші – в середньому екземплярів оцінюються у 100 000 доларів. При цьому їх рідко піддають радикальній переробці: часто ці машини відновлюють до оригінального стану.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Китаї створили копію Toyota Land Crusier 200. Автомобіль готується до виходу на ринок, і він в кілька разів дешевше від оригіналу.

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