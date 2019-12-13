Найбільший кросовер Volkswagen: з'явилися перші скетчі

Американське відділення компанія Volkswagen презентувала перші офіційні зображення оновленого флагманського позашляховика Atlas.

Ілюстрації з'явилися на сайті прес-служби виробника. Оновлений Volkswagen Atlas 2021 модельного року отримає дизайн в стилі спорідненого 5-місцевого кросовера Atlas Cross, представленого в жовтні нинішнього року.

Volkswagen Atlas 2021 media.vw.com

Нагадаємо, що найбільший позашляховик марки дебютував в 2016 році і знайшов чимало шанувальників на американському ринку. У процесі оновлення автомобіль отримає нову світлотехніку, інші бампера, велику решітку радіатора з поздовжніми хромованими планками, а також ряд інших декоративних змін.

Volkswagen Atlas 2021 media.vw.com

Довжина оновленої версії зросла на 76 мм і тепер досягає 5112 мм. Для порівняння 5-місний Atlas Cross Sport має довжину 4966 мм. Колісна база у обох "Атласов" однакова – 2979 мм. В цілому зовнішній вигляд моделі виконаний в класичному стилі, що підкреслює флагманський статус моделі.

Volkswagen Atlas 2021 media.vw.com

У салоні з'явилися нове кермо, мультимедійна система з розширеним функціоналом і бездротова зарядка для смартфона. Список опцій поповнили адаптивний круїз-контроль з асистентом руху в трафіку і системою розпізнавання дорожніх знаків.

Volkswagen Atlas Cross презентували в жовтні 2019 року media.vw.com

Покупцям будуть запропоновані кілька бензинових моторів – турбований 2-літровий TSI потужністю 235 к.с. і атмосферна версія VR6 3.0, що розвиває 276 сил. У парі з ними працює 8-ступінчастий "автомат". Крім того, в порівнянні з попередником для оновленої версії буде доступний фірмовий повний привід 4Motion незалежно від використовуваного двигуна.

Volkswagen Atlas презентували в 2016 році, але скоро його чекає оновлення media.vw.com

Основними конкурентами для оновленого Volkswagen Atlas стануть Toyota Highlander, Ford Explorer і Honda Pilot. Презентація новинки очікується на автошоу в Чикаго в лютому майбутнього року, а продажі стартують ближче до літа.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen здивував електричним мінівеном.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram