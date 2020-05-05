Найбільший кросовер Geely вже у продажу: ціна — $17 900
Нещодавно компанія Geely представила свій найбільший кросовер, і ось лише через декілька днів автомобіль вже опинився у дилерів. Втім, поки тільки у китайських.
Новий кросовер, який отримав ім'я Geely HaoYue, дійсно є найбільшим SUV марки. Він має довжину 4835 мм, ширину 1900 мм, висоту 1780 мм і колісну базу 2815 мм (кліренс – 190 мм). При цьому автомобіль доступний не тільки в 5- та 6-місцевій конфігурації салону, але й 7-місцевій версії. Якщо 2 і 3 ряд скласти, утворюється багажник на 2050 літрів простору – завдяки цьому автомобіль може перевести, скажімо, холодильник або величезний ЖК-телевізор.
На додаток до цього, новий крос Джилі виявився ще й доступним – стартова ціна автомобіля в Китаї становить 126 800 юанів, що еквівалентно $17 900. Хоча виглядає HaoYue зовсім небюджетно.
Зовні автомобіль виділяється солідним дизайном з високим капотом і поясний лінією, а також вираженими м'язистими колісними арками. Також у нього багато хрому і світлодіодна оптика.
Усередині ж крос звертає на себе увагу цифровою приладовою панеллю великим дисплеєм мультимедіа. Оформлення інтер'єру в цілому – стильне, без суперечливих рішень.
Нарешті, у Geely HaoYue добротний список опцій: матричне освітлення, шкіряна оббивка, чотиризонний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль.
Що стосується двигунів, новинка пропонується з двома турбомоторами: 1,5-літровим трициліндровим на 174 к.с., і 225 Нм та 1,8-літровим чотирициліндровим мотором Boyue Pro, який розвиває 181 к.с. і 300 Нм. Трансмісія – 7-ступіневий "робот" з двома зчепленнями, привід – передній (база) або повний (опція).
Пізніше Geely HaoYue відправлятиметься і на експорт.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Geely представила електричний кросовер, який буде змагатися з Tesla.