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5 травня • оновлено в 18:13
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Найбільший кросовер Geely вже у продажу: ціна — $17 900

2.8т
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Нещодавно компанія Geely представила свій найбільший кросовер, і ось лише через декілька днів автомобіль вже опинився у дилерів. Втім, поки тільки у китайських.

Новий кросовер, який отримав ім'я Geely HaoYue, дійсно є найбільшим SUV марки. Він має довжину 4835 мм, ширину 1900 мм, висоту 1780 мм і колісну базу 2815 мм (кліренс – 190 мм). При цьому автомобіль доступний не тільки в 5- та 6-місцевій конфігурації салону, але й 7-місцевій версії. Якщо 2 і 3 ряд скласти, утворюється багажник на 2050 літрів простору – завдяки цьому автомобіль може перевести, скажімо, холодильник або величезний ЖК-телевізор.

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

На додаток до цього, новий крос Джилі виявився ще й доступним – стартова ціна автомобіля в Китаї становить 126 800 юанів, що еквівалентно $17 900. Хоча виглядає HaoYue зовсім небюджетно.

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Зовні автомобіль виділяється солідним дизайном з високим капотом і поясний лінією, а також вираженими м'язистими колісними арками. Також у нього багато хрому і світлодіодна оптика.

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Усередині ж крос звертає на себе увагу цифровою приладовою панеллю великим дисплеєм мультимедіа. Оформлення інтер'єру в цілому – стильне, без суперечливих рішень.

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Нарешті, у Geely HaoYue добротний список опцій: матричне освітлення, шкіряна оббивка, чотиризонний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль.

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Що стосується двигунів, новинка пропонується з двома турбомоторами: 1,5-літровим трициліндровим на 174 к.с., і 225 Нм та 1,8-літровим чотирициліндровим мотором Boyue Pro, який розвиває 181 к.с. і 300 Нм. Трансмісія – 7-ступіневий "робот" з двома зчепленнями, привід – передній (база) або повний (опція).

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Пізніше Geely HaoYue відправлятиметься і на експорт.

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Найбільший кросовер Geely

Найбільший кросовер Geely

autohome.com.cn

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Geely представила електричний кросовер, який буде змагатися з Tesla.

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Автор
Віталій Сазонов
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