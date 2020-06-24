Найбільший Kia показали на фото: це не кросовер

Цього року відбудеться прем'єра четвертого покоління Kia Carnival (Kia Sedona на деяких ринках). В компанії показали перше зображення моделі, тепер дизайнер підготував свій варіант.

За основу було взято перший тизер, який досить точно продемонстрував загальні пропорції кузову та деякі деталі дизайну. В компанії розповіли, що новий мінівен Кіа буде нагадувати кроссовер, хоча в даному випадку йдеться скоріше про відповідні декоративні елементи і деяку схожість з новим Kia Sorento.

Компанія поки не розсекретила зовнішність новинки, але художник, швидше за все, близький до дійсності. Фото: kolesa.ru

Передня частина отримала більш строгий "погляд" головної оптики і велику решітку простої форми. Окрему увагу привертають хитромудрі денні ходові вогні і незвичайні повітрозабірники в бампері.

Перше офіційне зображення Kia Carnival четвертого покоління. Фото: Kia

Ззаду можна відзначити стильні ліхтарі, які у верхній частині з'єднані між собою світлодіодною смугою і хромованою поперечиною. Поки виробник не натякав на дизайн корми, тому відповідні висновки робити зарано. У будь-якому разі, необхідно дочекатися прем'єри нового Kia Carnival 2021, яка відбудеться до кінця року.

Новий мінівен виконають в стилі Кіа Соренто 2021 модельного року. Фото: Kia

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