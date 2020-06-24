Найбільший Kia показали на фото: це не кросовер
Цього року відбудеться прем'єра четвертого покоління Kia Carnival (Kia Sedona на деяких ринках). В компанії показали перше зображення моделі, тепер дизайнер підготував свій варіант.
За основу було взято перший тизер, який досить точно продемонстрував загальні пропорції кузову та деякі деталі дизайну. В компанії розповіли, що новий мінівен Кіа буде нагадувати кроссовер, хоча в даному випадку йдеться скоріше про відповідні декоративні елементи і деяку схожість з новим Kia Sorento.
Передня частина отримала більш строгий "погляд" головної оптики і велику решітку простої форми. Окрему увагу привертають хитромудрі денні ходові вогні і незвичайні повітрозабірники в бампері.
Ззаду можна відзначити стильні ліхтарі, які у верхній частині з'єднані між собою світлодіодною смугою і хромованою поперечиною. Поки виробник не натякав на дизайн корми, тому відповідні висновки робити зарано. У будь-якому разі, необхідно дочекатися прем'єри нового Kia Carnival 2021, яка відбудеться до кінця року.
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