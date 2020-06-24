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Найбільший Kia показали на фото: це не кросовер

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
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Дизайнер продемонстрував можливий вигляд Kia Carnival 2021. Фото: kolesa.ru

Дизайнер продемонстрував можливий вигляд Kia Carnival 2021. Фото: kolesa.ru

Цього року відбудеться прем'єра четвертого покоління Kia Carnival (Kia Sedona на деяких ринках). В компанії показали перше зображення моделі, тепер дизайнер підготував свій варіант.

За основу було взято перший тизер, який досить точно продемонстрував загальні пропорції кузову та деякі деталі дизайну. В компанії розповіли, що новий мінівен Кіа буде нагадувати кроссовер, хоча в даному випадку йдеться скоріше про відповідні декоративні елементи і деяку схожість з новим Kia Sorento.

Компанія поки не розсекретила зовнішність новинки, але художник, швидше за все, близький до дійсності.

Компанія поки не розсекретила зовнішність новинки, але художник, швидше за все, близький до дійсності. Фото: kolesa.ru

Передня частина отримала більш строгий "погляд" головної оптики і велику решітку простої форми. Окрему увагу привертають хитромудрі денні ходові вогні і незвичайні повітрозабірники в бампері.

Перше офіційне зображення Kia Carnival четвертого покоління.

Перше офіційне зображення Kia Carnival четвертого покоління. Фото: Kia

Ззаду можна відзначити стильні ліхтарі, які у верхній частині з'єднані між собою світлодіодною смугою і хромованою поперечиною. Поки виробник не натякав на дизайн корми, тому відповідні висновки робити зарано. У будь-якому разі, необхідно дочекатися прем'єри нового Kia Carnival 2021, яка відбудеться до кінця року.

Новий мінівен виконають в стилі Кіа Соренто 2021 модельного року.

Новий мінівен виконають в стилі Кіа Соренто 2021 модельного року. Фото: Kia

Як повідомляв OBOZREVATEL, Kia показала крутого суперника Toyota Land Cruiser 200.

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