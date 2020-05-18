Найбільший Infiniti перетворили на броньовик
Канадська компанія Inkas Armored Vehicle Manufacturing модернізувала позашляховик Infiniti QX80, перетворивши його в бронемашину, здатну захистити від куль і ручних гранат.
Компанія з Торонто 20 років працює над створенням броньованих автомобілів різних брендів. Черговим "донором" для проекту послужив флагманський позашляховик Infiniti QX80. Автомобіль оснащений "стокових" 5,6-літровим V8 потужністю 400 к.с., 7-ступінчастим "автоматом" і повнопривідною трансмісією.
Рівень бронювання відповідає класу BR6. Застосування бронелистів в панелях кузова, а також заміна звичайних стекол на армовані дозволяють протистояти обстрілу з АК-47 (калібр 7,62 мм), а також одночасного вибуху двох ручних гранат типу DM51.
В процесі роботи акумулятор і блок управління двигуном забезпечили додатковими елементами захисту. На зміну штатним покришок прийшли шини Run Flat, що дозволяють пересуватися навіть при повній втраті тиску. З урахуванням збільшеної маси і підвіска і ходова частина були посилені.
У широкому списку опцій є комплект спеціальних звукових і світлових сигналів, система пожежогасіння і гучного зв'язку, більш потужні гальмівні механізми і багато іншого.
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