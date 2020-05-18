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18 травня • оновлено в 19:27
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Найбільший Infiniti перетворили на броньовик

3.1т
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Канадська компанія Inkas Armored Vehicle Manufacturing модернізувала позашляховик Infiniti QX80, перетворивши його в бронемашину, здатну захистити від куль і ручних гранат.

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

inkasarmored.com

Компанія з Торонто 20 років працює над створенням броньованих автомобілів різних брендів. Черговим "донором" для проекту послужив флагманський позашляховик Infiniti QX80. Автомобіль оснащений "стокових" 5,6-літровим V8 потужністю 400 к.с., 7-ступінчастим "автоматом" і повнопривідною трансмісією.

Візуально броньований Infiniti QX80 практично не відрізняється від звичайного

Візуально броньований Infiniti QX80 практично не відрізняється від звичайного

inkasarmored.com

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

inkasarmored.com

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

inkasarmored.com

Рівень бронювання відповідає класу BR6. Застосування бронелистів в панелях кузова, а також заміна звичайних стекол на армовані дозволяють протистояти обстрілу з АК-47 (калібр 7,62 мм), а також одночасного вибуху двох ручних гранат типу DM51.

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

inkasarmored.com

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

inkasarmored.com

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

Броньований позашляховик Infiniti QX80 від компанії Inkas

inkasarmored.com

В процесі роботи акумулятор і блок управління двигуном забезпечили додатковими елементами захисту. На зміну штатним покришок прийшли шини Run Flat, що дозволяють пересуватися навіть при повній втраті тиску. З урахуванням збільшеної маси і підвіска і ходова частина були посилені.

У широкому списку опцій є комплект спеціальних звукових і світлових сигналів, система пожежогасіння і гучного зв'язку, більш потужні гальмівні механізми і багато іншого.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про броньованому лімузині від Audi для російських олігархів і новий кросовер BMW X5, який не боїться куль.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Канада
Теги
нові авто Infiniti позашляховик
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