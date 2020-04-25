Найбільший Cadillac оцінили в $80490

Сергій Іванов Новини 14:00, 25.04.2020

Через місяць після дебюту нового покоління флагманського позашляховика Cadillac Escalade, компанія розповіла про його більш велику версію Escalade ESV.

2021 Cadillac Escalade ESV
media.gm.com

Як і в попередньому поколінні флагамана, новий Escalade ESV є длиннобазную версію моделі. У порівнянні зі звичайним побратимом ESV досягає в довжину 5766 мм (+384 мм), а колісна база виросла відповідно з 3071 до 3407 мм (+336 мм).

Стандартний Cadillac Escalade можна відрізнити за іншою задній стійці.
media.gm.com

Новий Escalade ESV також має на 18% більшу площу салону, а багажне відділення в максимальному варіанті сягає 3584 л, що на 495 л більше стандартної моделі. При максимальній кількості пасажирів обсяг багажного відділення становить 1175 л, а у стандартної версії він дорівнює 722 л.

2021 Cadillac Escalade ESV став на 18% просторіше моделі колишнього покоління
media.gm.com

Для новинки будуть запропоновані два двигуни на вибір. Перший – це 6,2-літровий бензиновий V8, який розвиває потужність 426 к.с. і 623 Нм крутного моменту.

2021 Cadillac Escalade ESV
media.gm.com

Шанувальникам моторів на "важкому" паливі адресований 3-літровий турбодизель Duramax. Ця рядна "шістка" видає "на гора" 282 л.с. і забезпечує аналогічний крутний момент. Обидва мотори працюють в парі з 10-ступенчтим "автоматом". Також можна вибирати між заднім приводом або варіантом 4х4.

2021 Cadillac Escalade ESV
media.gm.com

Вартість Escalade ESV стартує в США з позначки $80490 за версію з заднім приводом в комплектації Luxury. Це на $4295 більше, ніж просять за аналогічну модель зі стандартною колісною базою.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Cadillac планує поповнити модельний ряд електромобілем.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Грузія пригрозила відкликанням посла з України через Саакашвілі: Київ відреагував

У Чернівцях в'язні перерізали собі вени в СІЗО: деталі кривавого бунту

Москва просить пустити "гуманітарку" в Києво-Печерську лавру: з'явився документ

Чорні руки і обпечені ноги: рятувальник із Чорнобиля показав моторошні наслідки роботи

Результат за 2 години: в Україні випустили перші тести на COVID-19