Найбільші затори: Київ очолив антирейтинг європейських міст

Стас Сіділєв Новини 19:00, 18.06.2020

Виробник навігаційного обладнання та сервісів TomTom підвів підсумки дослідження за 2019 рік, яке присвячене містам світу з найбільшими заторами. Київ очолив європейський антирейтинг.

Цікаво, що за даними TomTom Київ опинився на третьому місці по Європі. На другому – Стамбул, хоча Туреччина лише частково знаходиться на території європейського континенту (як і безпосередньо Стамбул). Перше місце викликає ще більше питань, адже Росія також розташовується в Європі лише частково. Тим більше, в рейтингу TomTom зазначене не місто, а Московська область. Хоча дослідження проводили безпосередньо по містах.

Чомусь TomTom визначає Стамбул і Московську область як європейські міста
скріншот сайту TomTom

Таким чином, саме Київ виявився лідером серед європейських міст з найбільш проблемними заторами. Досягнення сумнівне, але жителі та гості української столиці навряд чи готові його оскаржити.

Якщо враховувати світовий список, Київ зайняв 12 місце. Одеса – на 18 позиції, а Харків – на 29. У європейській добірці Одеса і Харків потрапили в десятку міст з проблемними заторами.

Київ очолив антирейтинг європейських міст через затори
скріншот сайту TomTom

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