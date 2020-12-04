Найбільш спірний автомобіль 2020 року виявився дуже популярним на ринку

Кросовер Mitsuoka Buddy, який дебютував в Японії наприкінці жовтня і відразу ж отримав статус в ЗМІ найбільш спірного автомобіля року, виявився дуже затребуваним на ринку всупереч початковим очікуванням. Творці розпродали весь запланований виробничий запас на наступні два роки всього за чотири дні після початку прийому замовлень.

Як зазначає Carscoops, японський виробник планував випустити в наступному році 50 одиниць моделі, а через рік – ще 150. Однак купити Mitsuoka Buddy з цих двох партій вже не вийде, оскільки їх розібрали.

Mitsuoka Buddy виконаний в дусі ретро, хоча зберіг сучасні риси Carscoops

Нагадаємо, Mitsuoka Buddy являє собою дизайнерську ретро-переробку нового Toyota RAV4. Компанія виконала кросовер в стилі популярних американських позашляховиків 1970-х років: у нього велика кількість хрому в оздобленні, різкі вигини, нова оптика квадратної форми та навіть ретро-ковпаки на колесах. А ось в інтер'єрі, як і по частині "начинки", це стандартний "РАВ4".

Спереду кросовер виділяється гострим "носом" і великою кількістю хрому Carscoops

Збоку - характерними хромованими ковпаками Carscoops

А ззаду - квадратними ліхтарями Carscoops

Усередині "Мітусока" - це стандартний "РАВ4" Carscoops

Mitsuoka Buddy пропонується в двох версіях – з 2,0-літровим бензиновим мотором за 45 000 доларів і гібридною установкою за 57,3 тисячі. Для порівняння, звичайний Toyota RAV4 продається в Японії за ціною від 26 тис. доларів.

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