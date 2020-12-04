Найпопулярніший електрокар Європи перевірили на надійність рекордним пробігом

Компанія Volkswagen разом із командою ентузіастів піддала "бюджетний" електромобіль ID.3 тривалому випробуванню на витривалість. Під час тестуваня компактний автомобіль зміг подолати майже 30 000 кілометрів усього за 2 місяці. До речі, зараз ID.3 є найпопулярнішим електрокаром у Європі.

Як пише Volkswagen на своєму офіційному сайті, машиною по черзі керували пілоти Райнер Зітлоу і Домінік Брунер. Усього за час подорожі команда проїхала 28 198 кілометрів, що є рекордною відстанню, пройденою електрокаром за такий короткий час. Протягом маршруту гетчбек кілька сотень разів зупинявся на зарядку – використовувалися як звичайні, так і прискорені термінали.

Однак варто зазначити, що на тестах використовувався не зовсім серійний електромобіль, а прототип з індексом ID.3 Pro S02. Він оснащений АКБ ємністю 77 кВт год, яка обіцяє запас ходу до 549 км. Така версія з'явиться на ринку пізніше – з наступної весни.

Наприкінці марафону електромобіль показав середнє споживання енергії 19 кВт год на 100 км шляху. Відповідно, реальний запас ходу дорівнює приблизно 400 км, але команда випробувачів зазначила, що найбільшу відстань, яку гетчбек може проїхати на одній зарядці, становить 420 км.

Відзначимо, що VW ID.3 отримав звання найпопулярнішого електромобіля європейського ринку за підсумками продажу за жовтень. Тоді було реалізовано майже 10 500 екземплярів нової моделі. Для порівняння, далі йде Renault Zoe з показником у 9,8 тис. машин.

Як раніше OBOZREVATEL писав OBOZREVATEL: