Самому незвичайному Subaru шукають нового власника

Первістка марки Subaru – микролитражку Subaru 360 – виставили на торги відомого аукціону RMSotheby`s в унікальному виконанні для поліції.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Перший Subaru 360 зійшов з конвеєра в далекому 1958 році. Легкий, вагою всього 453-кг, автомобіль був оснащений 2-циліндровим мотором. Виробництво міської мікролітражки тривало до 1971 року. За 12 років свого конвеєрного життя автомобіль розійшовся тиражем більш 392 тисяч екземплярів.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Незадовго до закінчення випуску Міністерство транспорту Нової Зеландії замовило компанії варіант в поліцейській лівреї. І тепер цей унікальний автомобіль можна придбати.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Салон машини також має чорно-білу обробка rmsothebys.com

Поліцейський Subaru 360 буде представлений на торгах аукціону RM Sotheby's, який відбудеться 1-2 травня в американському штаті Індіана.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Машина має характерный чорно-білий колiр, оснащена звуковою сиреною, світлотехнікою і навіть парою класичних головних уборів поліцейських.

У комплекті пропонується пара поліцейських головних уборів rmsothebys.com

Автомобіль оснащений 2-циліндровим двотактним мотором потужністю 25 л.с. і 4-ступінчастою механічною коробкою передач. Також в арсеналі "малюка" незалежна торсіонна підвіска всіх коліс і гідравлічні барабанні гальма.

У рух автомобіль приводить 25-сильний 2-циліндровий мотор об'ємом всього 0,36 л rmsothebys.com

Цей унікальний екземпляр не перший раз змінює свого власника. У 2010 році автомобіль був проданий на аукціоні в Каліфорнії за $ 16 500. Раніше мы розповідали про Ford Mustang для канадської поліції, який буде запропонований на торгах в наступному місяці.

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