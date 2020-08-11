Найбільш незвичайний Land Cruiser: як виглядає пожежна Toyota

Старий позашляховик Toyota Land Cruiser 75 перетворили в незвичайний пожежний автомобіль. Незважаючи на свої розміри, машина компактніша за звичну спецтехніку, тому буде в нагоді в невеликих містах.

Пікап Toyota Land Cruiser отримав багато обладнання. Скриншот відео PacificCoastAuto

І без того позашляховий Toyota Land Cruiser 75 підготували для важких умов ще краще і оснастили більшими колесами з чіпкими покришками. Крім того, для відповідності безпосередньо пожежному призначенню старий позашляховик Тойота оснастили вогнегасниками, драбиною, насосами та пожежним рукавом.

І, звісно, кузов пікапу Land Cruiser 1996 року пофарбували в яскравий червоний колір. На службі транспортний засіб мав провести приблизно 20 років – такий регламент в Японії.

В яскравому кольорі Toyota Land Cruiser виглядає досить незвично. Скріншот відео PacificCoastAuto

Автомобіль оснащено стандартним двигуном V6 об'ємом 4,2 л потужністю 129 к.с. Мотор поєднується з 5-ступеневою механічною КПП. На даний момент пробіг становить 15 000 км, що є справжніми дрібницями для Тойота Ленд Крузер 75.

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