Найбільш незвичайні та цікаві факти про ключі від машини

Ключ від машини – незамінна річ. Без нього неможливо відкрити автомобіль (так само як і закрити) або запустити двигун (хоча багато сучасних автомобілів, справедливості заради, вже оснащуються кнопкою запуску). Цей девайс настільки міцно увійшов в життя автомобілістів, що багато хто навіть не замислюються про те, наскільки складну він являє собою систему, яка, до того ж, повна безлічі цікавих особливостей.

AutoOboz зібрав найбільш незвичайні і маловідомі факти про ключі від машини.

Складна система

Сучасний автомобільний ключ складається з безлічі компонентів autobild.de

На тлі, скажімо, вісімдесятих сучасний ключ виглядають маленьким комп'ютером. Крім батарейки в ньому також міститься невеликий мікропроцесор. Раніше в старих машинах ключ складався з одного компонента, зараз їх близько 40.

Виробництво і розроблення

В середньому на розроблення нового сучасного ключа йде близько трьох років, що на подив довго. Тому переважна більшість виробників замовляють його у сторонніх постачальників. Наприклад, для Skoda, BMW, Mercedes, Volvo і Ford ключі виробляє Continental.

Ресурс

Кнопка автомобільного ключа повинна витримувати не менше 500 000 натискань. Це більше, ніж весь життєвий цикл автомобіля. Для розуміння, якщо натискати кнопку відкриття автомобіля по десять разів щодня, термін служби ключа теоретично складе 136 років.

Уніфікація

Протягом багатьох років ключі у автомобільних компаній були однаковими в рамках одного концерну; ключ від Octavia і Superb був таким самим, як ключ від VW Golf, Passat або Audi A4. Сьогодні це вірно лише частково: наприклад, дизайн "відкривачки" Audi відрізняється від ключів інших моделей групи Volkswagen, але начинка (електроніка) зазвичай така сама.

Це дуже дорого

Якщо втратити обидва ключа від автомобіля (в комплекті зазвичай йде дві одиниці), виготовлення заміни обійдеться у великі гроші – у 7 000 – 10 000 грн за ключі, виготовлені за VIN-кодом в авторизованому сервісі. Однак ключі без іммобілайзера і пульта дистанційного керування значно дешевші – за два ключа зазвичай просять близько 500-600 грн.

Майбутнє

Незабаром практично всі нові авто будуть відкриватися за допомогою смартфона cnet.com

Як буде виглядати ключ від машини через кілька років? Ймовірно, це буде додаток на мобільному телефоні. Причина проста – так дешевше. Найчастіше така система використовує технологію NFC (Near Field Communication) – бездротову передачу сигналу на дуже коротку відстань (у декілька сантиметрів). Багатьом NFC добре відома як засіб безконтактної оплати на терміналах в магазинах, кіно, заправках, тощо.

Втім, вже зараз деякими виробниками реалізовані подібні рішення. Наприклад, відкривати машину за допомогою смартфона пропонує BMW.

Як раніше писав OBOZREVATEL: