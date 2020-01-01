Найбільш незвичайні авто в наліпках поліції України

Спеціальний транспорт – велика тема, яка завжди цікавить будь-яке суспільство. Українська поліція не залишається осторонь, адже на наших дорогах зустрічаються найбільш незвичайні патрульні авто.

Спеціально для вас OBOZREVATEL підібрав найцікавіші машини, які могли б приміряти поліцейську ліврею в Україні. Більш того, кожен з них відмінно виглядає з впізнаваними наліпками. Однак спочатку варто згадати автомобіль, який зробив українську поліцію незвичайною.

Гібрид Toyota Prius – первісток нового автопарку поліції України

Гібридні авто зустрічаються на службі різних країн. Проте, рішення це не дуже поширене. Тим дивніше сприймалися патрульні Toyota Prius Нацполіціі, які свого часу буквально заполонили українські міста.

Новини Tesla Cybertruck поповнить парк поліції Дубая

Екологічний контекст надихнув нас на експерименти. Як далеко можуть зайти правоохоронці в подальшому розширенні автопарку? Звісно, наступний крок – 100-відсотковий електромобіль. З досвіду поліції Дубая їм міг би стати новий Tesla Cybertruck. Фірмове поліцейське оформлення робить його по-справжньому крутим!

Tesla Cybertruck здається ефективним поліцейським авто

Крім того, новий електричний пікап вийшов досить містким і практичним, а його дизайн дуже брутальний. Якщо ж ви вважаєте, що український поліцейський автомобіль мусить виглядати привітніше – кросовер Tesla Model X відмінно підійде. Якщо перша особа країни схвалює таку машину, чому б поліції не зробити те ж саме?

Поліцейський Tesla Model X? Чому б ні

Наступний варіант дуже логічний. Часто поліцейських можна побачити на популярному в Україні Renault Duster. Але електромотор нам теж необхідний. Що робити? Renault City K-ZE – своєчасна відповідь. До того ж, французький виробник вирішив підкорити Європу цим бюджетними електромобілем. Поліція повинна бути в тренді.

Новий кросовер Renault міг би стати компактним електромобілем для патрулювання міських вулиць

Новини Renault запропонує в Європі електричний кросовер за 9000 євро

Знову згадуючи колег з ОАЕ, варто звернути увагу на який-небудь потужний автомобіль. Бажано вітчизняний. Думаєте, в цьому секторі нема чого запропонувати? Український суперкар Химера (Himera Q) відмінно виглядає в поліцейській формі! Про цю машину поки мало що відомо, однак ми бажаємо подальшого розвитку і успіху амбітному проєкту.

Український суперкар в поліції! Що ж, подивимося ...

Якщо необхідний ще один незвичайний поліцейський автомобіль, варто згадати Porsche Panamera, що як слід здивувала одеситів та й усіх українців. Виявилося, що автомобіль спеціально підготували для зйомок у новій комедії. Варто визнати, що фірмові наклейки Порше Панамера вельми личать.

Porsche Panamera з логотипом Нацполіції Facebook Сергія Жука

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