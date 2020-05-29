Найбільш незвичайне авто з пробігом 300 000 км шокувало ціною

Зазвичай автомобілі з великим пробігом – 300 000 км і більше – це "робочі конячки" на кшталт пікапів і позашляховиків. Однак, бувають і винятки.

Іноді з шестизначними числами на одометрі зустрічаються навіть суперкари. Яскравий тому приклад – Lamborghini Huracan, пробіг якого зараз становить 188 000 миль, тобто близько 303 тисяч кілометрів.

Lamborghini Huracan з 300 000 км пробігу eBay

Настільки значний ресурс автомобіль із 5,2-літровим V10 "напрацював" усього за 5 років. Він належить компанії з прокату автомобілів Royalty Exotic Cars із Лас-Вегаса (штат Невада, США). Проте, далі цей суперкар вона не має наміру використовувати – зараз "живучий" Ламборгіні виставили на eBay, причому просять за нього 130 000 доларів. Досить багато, як для авто з таким пробігом.

Lamborghini Huracan з 300 000 км пробігу eBay

Lamborghini Huracan з 300 000 км пробігу eBay

За весь час Lamborghini Huracan 2015 року жодного разу не потрапляв у ДТП, що дивно для спортивного авто, яке регулярно здається в оренду. Однак без серйозного ремонту не обійшлося: на 12 000 км у автомобіля замінили коробку передач.

Lamborghini Huracan з 300 000 км пробігу eBay

Lamborghini Huracan з 300 000 км пробігу eBay

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Нідерландах поліцейський рейд закінчився конфіскацією чотирьох десятків елітних автомобілів.