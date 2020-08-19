Найбільш грізний суперник Tesla Model X з'явився на дорозі

Новий електричний кросовер Lucid з невідомою назвою побачили взагалі без маскувального камуфляжу на дорогах Каліфорнії під час рекламної фотосесії.

Це означає, що новий електрокар покажуть досить скоро, хоча на даний момент про це немає жодної інформації. Візуально автомобіль вийшов доволі великим – близько 5 м в довжину (або навіть більше), що робить його основним суперником кросовера Tesla Model X.

Власне, електромобілі Тесла в цілому є головною ціллю для Lucid на ринку. Їх новий седан Lucid Air готується до виробництва. Нещодавно запас ходу автомобіля перевищив 800 км на одній повній зарядці. Цей показник приблизно на 200 км перекриває можливості Tesla Model S, з якою буде змагатися Air.

Електричний кросовер Lucid вийшов величезним. Фото: drom.ru

Новий електрокар Lucid виглядає дуже ефектно. Фото: drom.ru

Серійний седан представлять на початку осені. Ймовірно, тоді виробник розсекретить якусь інформацію про новий електричний кросовер або навіть покаже передсерійний прототип, який ми бачимо на перших фото.

Електричний седан Lucid Air майже готовий до виробництва. Фото: drom.ru

OBOZREVATEL раніше повідомляв про новий тип інноваційних батарей для електромобілів, над якими веде роботу велика китайська компанія CATL.

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