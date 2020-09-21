Найбільш американським автомобілем виявилася машина, яка родом не зі США

У США експерти склали рейтинг найбільш американських автомобілів – машин з високим ступінем локалізація виробництва в Північній Америці. Цікаво, що перше місце в списку зайняв автомобіль, який не розробляли а ні в Америці, а ні в Канаді – Ford Ranger T6.

Як випливає з дослідження 2020 Made in America Auto Index, проведеного фахівцями Школи бізнесу Когода при Американському університеті (Вашингтон), частка запчастин цієї моделі, які виробляється в США та Канаді, становить 70%. І це при тому, що Ford Ranger почали продавати в Америці лише у2018 році: спочатку ж машина з'явилася у 2011 році в Австралії, де її спроектував австралійський підрозділ "Форд" для тамтешнього ринку.

Що стосується інших переможців, на другому місці рейтингу розташувався Chevrolet Camaro з автоматичною КПП, а на третьому – пікапи Chevrolet Colorado і GMC Canyon з бензиновими моторами. Четверту позицію зайняв Jeep Cherokee, а ось п'ятірку лідерів замкнули відразу п'ять автомобілів – Ford Explorer, Cadillac CT4 і CT5, а також Tesla Model S і Model Y.

Крім того, окремо були визначені найбільш американські авто серед "іноземних" марок. Так, тут лідерами виявилися "японці, а саме Acura TLX, Honda Odyssey, Passport і Ridgeline. У цих авто такий ступінь локалізації, як і у Ford Ranger T6 – 70%.

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