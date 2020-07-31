Найбагатшим автомобільним блогером виявилася білявка із Supercar Blondie

Британський сайт GoCompare склав рейтинг найбагатших автомобільних блогерів. На першому місці списку опинилася дівчина, яка завоювала багатомільйонну публіку всього за кілька років.

Отже, найуспішнішим автоблогером нині є Александра Мері Гірші, яка відома в мережі як Supercar Blondie. Ґрунтуючись на кількості підписників в Instagram (6,5 млн) та на YouTube (4 млн), а також середній кількості переглядів відео, журналісти підрахували, що білявка заробляє на контенті близько 1,5 млн доларів на рік. Для порівняння, деякі пілоти "Формули 1" заробляють близько 1,3 млн доларів.

Інстаграм Supercar Blondie. Скриншот

Supercar Blondie тішить свою публіку переважно оглядом екзотичних авто, рідкісних машин і передсерійних прототипів.

Друге місце в рейтингу посідає британський cантехнік, каскадер і винахідник на ім'я Колін Фурз, пише auto.cz. На своїй інтернет-активності він заробляє на рік приблизно 670 тис. доларів. Фурз відомий своїми нереальними експериментами з автомобілями – наприклад, раніше він побудував на базі звичайної машини копію корабля на повітряній подушці із "Зоряних війн".

Інстаграм Коліна Фурза. Скриншот

Нарешті, замикає трійку лідерів блогер, який спеціалізується на автомобільних подорожах – Дейв Спаркс. Він заробляє на соцмережах приблизно 620 тис. доларів.

Інстаграм Дейва Спаркса. Скриншот

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що магазин з продажу розкішний речей шукає собі суперкар-скаута із зарплатою в 1 млн грн.