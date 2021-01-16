Нафтовий гігант Shell об'єднався з виробниками вантажівок

Daimler, IVECO, OMV, Shell та Volvo Group підписали угоду про спільний розвиток водневих технологій у Європі

Про це повідомляє прес-служба компанії. Альянс, який отримав назву H2Accelerate, покликаний планомірно розвивати водневі технології та їх використання на вантажному транспорті.

Очікується, що використання вантажівок, що працюють на водні, створить нові галузі: підприємства з виробництва Н2, великомасштабні системи розподілу газу, мережу потужних заправних станцій для рідкого та газоподібного водню, а також виробництво вантажівок, які працюють на альтернативному паливі.

Mercedes-Benz GenH2 Truck на водневих паливних елементах планують відправити на конвеєр в другій половині нинішнього десятиліття media.daimler.com

Учасники альянсу H2A вважають, що інвестиції протягом 10 років створять умови для масового впровадження великовантажних транспортних засобів на водні, що необхідно для досягнення планів по нульовим викидами у Європі до 2050 року.

У свою чергу Daimler AG та Linde підписали угоду про спільну розробку технології заправки рідким воднем для вантажних автомобілів на паливних елементах.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , європейські виробники комерційної техніки намір відмовитися від ДВС раніше запланованих термінів, а компанія Hyundai презентувала проект водневого вантажівки для магістральних перевезень.