Надрукований на принтері: американці побудували унікальний суперкар

На автосалоні в Женеві відбудеться світовий дебют американського суперкара Czinger 21C.

Як стало відомо OBOZREVATEL, каліфорнійський стартап Czinger привезе на престижне автошоу гібридний суперкар. За словами творців, автомобіль повністю розроблений і побудований у США з використанням найсучасніших технологій 3D-друку.

Czinger C21 czinger.com

Компанія Czinger розташована в Лос-Анджелесі. Її керівником є Кевін Цзінгер (Kevin Czinger), відомий своїм проєктом Divergent 3D. Нагадаємо, що ще в 2015 році фірма Divergent 3D представила 700-сильний двомісний спорткар Divergent Blade, виготовлений на 3D-принтері. Серед цікавинок машини – двомісний салон, у якому пасажир розміщується безпосередньо за водієм.

Концепт Divergent Blade 2015 року та його творець Кевін Цзінгер divergent3d.com

Концепт Divergent Blade divergent3d.com

Порівнюючи зображення Divergent Balde 2015 року та Czinger C21 2020-го, добре видно стилістичну схожість спорткарів.

Czinger C21 czinger.com

Від першого творіння Цзінгера нове купе Czinger 21C успадкувало тандемне розміщення водія та пасажира. У рух автомобіль приводить 1250-сильний гібридний силовий агрегат власної розробки. За даними виробника, з його допомогою автомобіль здатний розігнатися до першої "сотні" за 1,9 секунди.

Czinger C21 czinger.com

Czinger C21 czinger.com

Як стало відомо AutoOboz, найбільшим інвестором компанії Divergent 3D називають одного з найбагатших бізнесменів на планеті – гонконгського підприємця Лі Кай Шина, власника мережі Watson`s. Раніше він планував організувати в Китаї виробництво електромобілів з використання технології 3D-друку.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Японії виготовили автомобіль з целюлози.

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