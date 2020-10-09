Набір автомобіліста: що потрібно возити з собою в машині

На жаль, в дорозі ніхто не застрахований від нештатних ситуацій. Тому у кожного автомобіліста повинен бути при собі набір "першої допомоги". У діючих ПДР є перелік предметів, які є обов'язковим "елементом оснащенням" автомобіля, однак на ділі цей список не обмежений.

При бажанні та можливостях автомобіль самостійно можна "доукомплектувати", зробивши, таким чином, свої поїздки більш безпечними та комфортними.

AutoOboz склав список речей, які потрібно мати при собі в автомобілі. Це як обов'язкові предмети, так і ті, які просто варто мати "про всяк випадок".

Що повинно бути в автомобілі згідно ПДР

Аптечка. Обов'язково повинна бути в автомобілі, причому її зміст має відповідати певним вимогам. Так, в аптечку повинні входити: набір марлевих стерильних бинтів різної ширини, стерильні серветки, перев'язувальний пакет, джгут для зупинки кровотечі, медичні ножиці і рукавички, гелева пов'язка при опіках. Крім того – плівка (клапан) для проведення штучного дихання, термопокривало, пінцет анатомічний і англійські шпильки.

Вогнегасник. Цей пристрій потрібно щорічно перевіряти на справність.

Світловідбиваючий трикутник. В аварійній ситуації, будь то вдень або в вночі, водій зобов'язаний розмістити попереджувальний світловідбиваючий трикутник на відстані не менше 30 метрів позаду автомобіля.

Що бажано мати при собі в автомобілі

За великим рахунком, цей список не має обмежень. Але якщо виділяти найголовніше, що дійсно час від часу застостовується в дорозі, то це такі позиції: запаска, буксирувальний трос, аварійний герметик для шин, запасні лампочки і запобіжники, відповідний інструмент для тимчасового ремонту. Якщо на порозі зима, в автомобіль варто покласти скребок для льоду, спрей для розморожування стекол, а також зимовий омивач. У разі тривалої поїздки варто захопити з собою додаткову каністру з паливом. Також в зимовий період не завадить мати при собі набір ланцюгів для коліс.

Аксесуари для комфорту

Для комфортної поїздки можна забезпечити машину додатковими аксесуарами. Це, наприклад, парасолька (не тільки для пляжу), USB-зарядка від прикурювача (якщо немає штатної) і утримувач для мобільного телефону (зараз карти в смартфоні виручають як ніколи).

Також не забуваємо про воду – в салоні краще мати при собі пляшку питної води, а в багажнику – пляшку технічної.

Раніше OBOZREVATEL дав поради про те, як можна позбутися від запотівання скла в автомобілі.