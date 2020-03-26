Найзвичайнісінький ВАЗ-2102 пішов до нового власника за $18 000

На відміну від пострадянських країн, у Європі та США існує справжній ринок ретро автомобілів. Там старим машинам дійсно знають ціну.
Яскравий тому приклад – ВАЗ-2102, який нещодавно продали в Масачусетс (штат США) за значну суму. Автомобіль виставили на eBay, і після декількох днів торгів (вони закінчилися 25 березня), стару "двійку" віддали в кінцевому рахунку за $ 18 295.
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
Такі гроші новий власник заплатив за автомобіль 1978 року випуску, який за свої 42 роки життя проїхав всього 27 936 км. Фотографії ж говорять про те, що стан у цього ВАЗу – ідеальний.
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
Разом з автомобілем колишній господар віддав оригінальний ремкомплект і аптечку часів СРСР.
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
Цікаво, що в Штати автомобіль привезли з Росії – на це вказують номери Волгоградської області РФ. І, як видно, доставка була виконана не дарма: в країнах СНД та Україні подібний автомобіль, навіть не дивлячись на стані і пробіг, можна продати в кращому випадку за 5-7 тис. доларів.
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
ВАЗ-2102 за 18 200 доларів
ebay.com
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що BMW 7, яка знаходиться в капсулі на консервації ось уже як 23 роки, виставили на продаж. Продають її у Німеччині.
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