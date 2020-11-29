На звалищі знайшли кинутий поліцейський Mercedes G-Class

У Москві, Росія, на звалищі машин МВС виявили поліцейський Mercedes-Benz G-Class. Автомобіль побував в ДТП, проте ремонтувати його не стали – можливо, з фінансових міркувань.

Ексклюзивні фото опублікував користувач Instagram S ashenkov89. Як пише news.drom, навіть у "ситій Москві" таких позашляховиків у поліції налічуються одиниці, і переважно їх використовують для супроводу кортежів можновладців.

Поліцейський "ґелендваґен" на звалищі в Москві Скриншот публікації

Судячи із зображень, патрульний "ґелендваґен" опинився на кладовищі після серйозної аварії – у нього майже повністю зруйновано передню частину, зокрема підкапотний простір, а також відсутнє лобове скло. Ліврея з написом "міліція" говорить про те, що позашляховик перебуває в такому стані вже щонайменше 9 років – із 2011 року російську правоохоронну структуру перейменували на "поліція".

Поліцейський "ґелендваґен" на звалищі в Москві instagram.com/Sashenkov89

Поліцейський "ґелендваґен" на звалищі в Москві instagram.com/Sashenkov89

Автомобіль на фото належить до покоління W463 – такий "ґелендваґен" випускався в 1900-2018 роках.

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